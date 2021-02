Carlo vond dit seizoen ‘MAFS’ best wel pittig: ‘Je wil het niet de sfeer te veel laten bepalen’

Met de uitslag vanavond op televisie (en ook al te zien op Videoland), mogen de kandidaten vanaf dan eíndelijk iets meer loslaten. Maar ook presentator Carlo Boszhard wil wel het een en ander kwijt over dit seizoen van MAFS. Want het was pittig.

Het was een heftig seizoen, zo laat Carlo weten in een gesprek met RTL Boulevard. ‘Omdat je natuurlijk met corona zit en dat drukt wel een beetje op alles wat je wilt maken.’ Door alle veiligheidsmaatregelen, was het natuurlijk spannend of en op welke manier de bruiloften door konden gaan. ‘Dus ik vond het best wel pittig.’

Boszhard vervolgt: ‘Je wil ook niet het feest te veel laten bederven en de sfeer te veel laten bepalen.’ MAFS is natuurlijk een programma dat draait om mensen en emoties: dus ja, dan wil je wel de BFF van Rein zien of de tante van Mick. ‘Gelukkig zijn alle hoofdrolspelers getest, maar het was wel een hele opgave voor het productieteam dit seizoen om het allemaal in goede banen te leiden.’

Ondanks dat Carlo MAFS dus pittig vond, was het in ieder geval een geslaagd seizoen. Wat de uitkomst ook is vanavond. Met wel 6 (!) koppels die het avontuur aandurfde, was er elke week genoeg vermaak. En hoewel het koppelsweekend nog voor flink wat opschudding heeft gezorgd, lijken de kandidaten er ook vriendschappen voor het leven aan over hebben te gehouden. Dat is ook wat waard.

