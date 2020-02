Eerste hulp na carnaval: zo kom je van die intense kater af!

Het einde van carnaval is aangebroken. Je wordt wakker met de ergste kater ever, want jouw lichaam kan vijf dagen feesten toch niet meer zo goed handelen zoals je dat vroeger kon. Je tijger-onesie en je superhippe gabberpak gaan weer de kast in, maar hoe ga je eigenlijk om met die carnavalskater?

Stay hydrated

Regel nummer 1: drinken, drinken, drinken. En nee, geen bier meer. Je lichaam heeft weer een hoop extra vocht nodig na het vele alcohol drinken. Drink dus water, sap of thee. Doe honing in je thee in plaats van suiker, want dat schijnt te helpen voor de afbraak van alcohol.

Eet een banaan

Bananen is hét fruit dat je nodig hebt nu. Er zit vitamine B6 in dit stuk fruit, waardoor je kater sneller weggaat. Eet er gerust twee of drie en je voelt je al snel weer een stuk energieker. Geen bananen in huis? Geeft niet! Elk stuk fruit helpt je om weer de oude te worden.

Een vette hap?

Neen. Hoewel je enorme cravings hebt naar patat, pizza, kroketten of een vette kapsalon, moet je streng zijn voor jezelf. Je lichaam moet herstellen, dus gezond voedsel binnenkrijgen. Maar je kunt best een lekker ontbijt voor jezelf bouwen met flink veel eieren en spek. Gegarandeerd dat je je na het ontbijt al een stuk beter voelt.

Slaap

Als je nog niet moet werken en je alle tijd van de wereld hebt, kun je het best teruggaan in bed. Doe je gordijnen dicht en rust lekker uit. Geen zin of tijd om te slapen? Zorg dan dat je de eerste dagen weinig inspanningen verricht. Ga dus niet als een gek fitnessen. Je hebt immers al genoeg gedanst de afgelopen dagen. Toch?

