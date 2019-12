Bliksem, donder, flits. Het stormt op Love Island! Caroline Flack, het vaste gezicht van de Britse Love Island sinds 2015, heeft haar ontslag ingediend. De presentatrice wordt beschuldigd van mishandeling van haar vriend Lewis Burton.

Caroline Flack bevestigt het nieuws met een statement:

‘Love Island is de afgelopen vijf jaar mijn leven geweest. Het is de beste show op televisie. Om niet de aandacht te stelen van de aankomende edities heb ik deze beslissing gemaakt. Dit is in mijn ogen de beste beslissing.’

Ook wenst ‘the Flack’ haar team – dat momenteel in Kaapstad zit voor de opnames van het nieuwste seizoen – alle succes.

Wie gaat The Flack vervangen?

Wie de toch wel iconische Flack gaat vervangen, is nog niet duidelijk. Er worden onder andere namen van andere Britse presentatrices als Maya Jama, Laura Whitmore en Rochelle Humes genoemd.

Mishandeling

Het schokkende nieuws – we bedoelen, wie had ooit gedacht dat The Flack zou worden gescheiden van Love Island – kwam naar buiten nadat Caroline Flack enkele dagen geleden in haar huis in Londen werd gearresteerd. Ze zou haar vriend Lewis Burton hebben aangevallen.

Echter (celebrity assaults zullen ook nooit eens zo klaar als een klontje zijn) blijft Burton zijn vriendin verdedigen sinds alle commotie op social media. ‘Ik ben de leugens en roddels over mijn vriendin helemaal beu. Dit is geen heksenjacht, maar iemands leven. En nee, ik heb geen zwijgcontract getekend. Waarom zou ik dat doen? Caroline is de liefste vrouw op aarde. Ze verdient dit allemaal niet.’

Enkele weken geleden deed Andrew Brady, de ex-verloofde van Caroline, uit de doeken dat het einde van hun relatie zijn leven heeft gered. Op Instagram schreef hij: ‘Morgen is het exact een jaar geleden dat ik een giftige relatie heb verlaten en aan dat leven heb kunnen ontsnappen. Haar verlaten heeft mijn leven gered. Dit eenjarig jubileum vier ik met iets dat ik al veel eerder had moeten doen.’

Deze week plaatste Andrew Brady een foto van een zwijgcontract met de hashtag #AgeHasNoGender.