Afgelopen weekend stond de wereld van reality tv opnieuw op zijn kop: Caroline Flack, de voormalige presentatrice van de Britse variant van Love Island is overleden. En opnieuw wordt de Britse paparazzi beschuldigd van een heksenjacht, met opnieuw dodelijke gevolgen. Flack’s vriend, Lewis Burton, reageert nu voor het eerst.

Dat het onweerde op Love Island bleek medio december vorig jaar. Toen kwam plots het nieuws naar buiten dat Caroline Flack haar ontslag had ingediend bij de reality show. Daarover zei ze toen: ‘Love Island is de afgelopen vijf jaar mijn leven geweest. Het is de beste show op televisie. Om niet de aandacht te stelen van de aankomende edities heb ik deze beslissing gemaakt. Dit is in mijn ogen de beste beslissing.’

Caroline Flack en Lewis Burton

Enkele dagen daarvoor werd Flack in haar huis in Londen gearresteerd. Ze zou haar vriend Lewis Burton hebben aangevallen. Dat hele voorval bleek voor de Britse tabloids één ding: de heksenjacht op de populaire presentatrice werd geopend. Al snel doken de meest vreselijke verhalen op, zoals de agent die het huis van Flack beschreef als ‘een scène uit een horrorfilm.’ Flack zou Burton in zijn slaap hebben aangevallen met een lamp, omdat ze erachter was gekomen dat hij zou zijn vreemdgegaan. Toen, in december, reageerde Burton zelf ook op het voorval: ‘Ik ben de leugens en roddels over mijn vriendin helemaal beu. Dit is geen heksenjacht, maar iemands leven. En nee, ik heb geen zwijgcontract getekend. Waarom zou ik dat doen? Caroline is de liefste vrouw op aarde. Ze verdient dit allemaal niet.’

Andrew Brady

Met termen als ‘zwijgcontract’ doelt Burton op Andrew Brady, de ex-verloofde van Caroline, die enkele weken daarvoor een boekje open deed over zijn relatie met de presentatrice. Op Instagram liet hij weten dat het einde van hun relatie zijn leven heeft gered. ‘Morgen is het exact een jaar geleden dat ik een giftige relatie heb verlaten en aan dat leven heb kunnen ontsnappen. Haar verlaten heeft mijn leven gered. Dit eenjarig jubileum vier ik met iets dat ik al veel eerder had moeten doen.’

Sindsdien werd Caroline Flack opgejaagd door de paparazzi en is ze geen moment met rust gelaten. Ze verdween van social media en gaf geen inhoudelijke mededelingen over haar arrestatie. Tot kerstavond, toen ze via Isntagram liet weten dat ‘dit soort onderzoek en speculatie veel is om te verdragen voor een persoon’, waarbij ze doelde op de paparazzi. Ook haar vriend Lewis Burton hield al die tijd zijn lippen stijf op elkaar.

Via een post op Instagram reageert hij nu voor het eerst op het nieuws over Flack’s zelfmoord.’Mijn hart is gebroken, we hadden zoiets speciaals. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb zoveel pijn. Ik mis je zo erg. Je zei altijd dat je je veilig voelde bij mij. Je zei altijd dat ik niet aan iets anders denk als ik bij je ben en ik mocht er deze keer niet zijn. Ik bleef vragen en vragen.’

‘Ik zal je stem zijn en ik zal alle vragen stellen die je wilde stellen en ik zal ervoor zorgen dat ik alle antwoorden krijg. Ik zal je niet terug krijgen, maar ik zal ervoor zorgen dat ik je trots maak, iedere dag.’