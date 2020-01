Carpool Karaoke, al jaren één van de leukste en best bekeken ‘series’ op YouTube. Het item uit de Amerikaanse talkshow van de Brit James Corden, waarin de presentator met ’s werelds grootste celebrities al zingend ‘naar z’n werk rijdt’, scoort keer op keer miljoenen views. En terecht, het is zalig vermaak. MAAR. Een nieuwe onthulling werpt een duistere, donkere, pikzwarte schaduw over het programma…

Carpool Karaoke-geheim

James Corden was afgelopen woensdag weer op pad in Los Angeles voor een nieuwe aflevering van zijn populaire show, met inmiddels vaste gast Justin Bieber op de bijrijdersstoel. Allemaal leuk en aardig, maar dan wordt het duo onderweg plots gespot door een Twitteraar die besluit de waarheid voor eens en altijd te onthullen. Wat blijkt? De presentator houdt kijkers al jaren voor de gek. De auto waarin James de celebrities door the city of angels rondrijdt, bestuurt hij namelijk niet zelf!

Slepende zaak

Op een video die een fan op Twitter deelde, is te zien dat de auto tijdens de opnames van het razend populaire onderdeel van The Late Late Show op extra wielen staat en wordt voortgetrokken door een vrachtwagen. Het filmpje, waarin ook Justin Bieber te zien lijkt te zijn, werd donderdag massaal gedeeld op social media en levert talloze reacties op.

Verraden door James

Fans laten (veelal met een vleugje sarcasme) weten diep geschokt te zijn nu ze weten hoe het echt zit. “Altijd heb ik respect gehad voor James Corden omdat hij zich tegelijkertijd kon concentreren op autorijden en zingen: maar nu voel ik me verraden”, reageert iemand. Een ander zegt: “Mijn hele leven is een leugen.”

When you ‘belieb’ (trap je er dus keihard in)

Woensdag hintte James al op een samenwerking met Justin Bieber. Hij plaatste een foto van hen met daarbij de summiere tekst “dit wordt een grote dag”. Het lijkt er nu dus inderdaad op dat ze samen een nieuwe editie van Carpool Karaoke hebben opgenomen. Dat deden ze al twee keer eerder. De eerste clip uit 2015 behaalde maar liefst 149 miljoen views, het tweede filmpje moet het doen met ‘slechts’ 87 miljoen views. Ook namen ze een speciale Grammy’s-editie op in 2016.