Zien: zo ziet de cast van Bridgerton eruit zonder hun kostuum

Als je Netflix hebt, kun je er eigenlijk niet omheen. De serie ‘Bridgerton’ is o-ve-ral. Het kostuumdrama (of kostuum-comedy, eigenlijk) is gebaseerd op het gelijknamige boek en wordt ook wel omschreven als een mix tussen ‘Gossip Girl’ en ‘Pride and Prejudice’.

De serie draait om socialites in het Engeland van de 19e eeuw. De debutantes worden gepresenteerd zodat zij het hof gemaakt kunnen worden door een welgestelde jongeman. Lady Violet is zo’n beetje de Queen Elizabeth van de serie. Zij heeft vier zoons (Anthony, Benedict, Colin en Gregory) en vier dochters (Daphne, Eloise, Francesca en Hyacinth).

Rijkdom, lust en bedrog

Bridgerton gaat over rijkdom, lust en bedrog en houdt wereldwijd al miljoenen mensen aan de buis gekluisterd. De serie komt uit de koker van Shonda Rimes, die ook verantwoordelijk is voor het succes van Grey’s Anatomy. En hoewel Bridgerton zich dus in het Engeland van de 19e eeuw afspeelt, is de cast opvallend modern. Allemaal worden ze geacht een liefje aan de haak te slaan, maar ook als je rijk bent en in de 19e eeuw leeft, gaat dat niet van een leien dakje.

Kleurrijke setting

‘We wilden dat de serie de wereld zoals ‘ie vandaag is zou reflecteren’, zegt bedenker Chris Van Dusen. ‘We wilden dat een modern publiek zich erin herkent en zichzelf terugziet op het scherm, wie ze ook zijn. Dat is iets wat we in ‘Shondaland’ al sinds Grey’s Anatomy doen.’

Dankzij de kleurrijke setting en de imponerende kostuums zou je bijna vergeten dat de acteurs niet daadwerkelijk uit de 19e eeuw komen. Zonder die overdaad aan pruiken, korsetten, baljurken en rokkostuums is het toch net een ander (maar niet minder leuk) plaatje.

Regé-Jean Page (Simon Basset)

Toch wel één van de belangrijkste redenen waarom Bridgerton zo easy on the eye is, is Rége-Jean Page. Hij speelt als hertog Sean Basset de love interest van Daphne Bridgerton. Page is geboren in Zimbabwe en verhuisde op zijn veertiende naar Londen. Hij speelde eerder rollen in Sylvie’s Love, Mortal Engines en For the people.

Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton)

Als Daphne Bridgerton heeft Phoebe Dynevor een van de hoofdrollen te pakken. Ze is de oudste dochter van de familie Bridgerton. Je kunt haar misschien kennen uit de serie Younger of films als Snatch en Waterloo Road.

Golda Rosheuvel (Queen Charlotte)

Queen Charlotte was getrouwd met King George III en een voorouder van Queen Victoria en Queen Elizabeth II. Je kent Golda misschien van series als Silent Witness en Dead Boss. Daarnaast schittert ze regelmatig op het toneel in Shakespeare-stukken.

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

Anthony Bridgerton is de oudste zoon van de familie en tevens Daphnes broer. Voor Bridgerton speelde hij rollen in onder meer Broadchurch en Leonardo. Daarnaast staat hij zo nu en dan ook op West End. Hij kreeg een award voor zijn rol in de musical Company.

Nicola Coughlan (Penelope Featherington)

Penelope Feahtertington is de jongste dochter van baron Featherington. Nicola, die geboren is in Ierland, speelde hiervoor in series als Harlots en Derry Girls.

