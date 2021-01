Dit is er al bekend over de cast van de Gossip Girl-reboot

Nu de old school Gossip Girl van Netflix af is gehaald – hallo, we moeten iets in deze lockdown – kunnen we alleen maar uitkijken naar de reboot. Er waren al wat eerste beelden, maar er is nu ook meer bekend over je nieuwe Upper East Siders.

Op 2 januari, net in het nieuwe jaar, deelde HBO namelijk beelden van de nieuwe cast. Met daarbij ook meteen een kleine beschrijving van wat we kunnen verwachten van deze karakters.

Reboot Gossip Girl

Zo gaat Jordan Alexander het personage Julien Calloway vertolken, waarbij het woord ‘influence’ is te lezen. Savannah Smith gaan we terugzien als Monet de Haan (‘power‘), Zión Moreno als Luna La (‘style‘) en Thomas Doherty kruipt in de huid van Max Wolfe (‘freedom‘).

Nog meer personages

Maar dan zijn we er nog niet qua nieuwe gezichten. Actrice Emily Alyn Lind speelt Audrey Hope (‘grace‘), Tavi Gevinson als Kate Keller (‘ambition’), Eli Brown zal Otto ‘Obie’ Bergman IV (‘privilege‘, dat is ook wel te merken aan de achternaam) gaan heten in de serie, Evan Mock als Akeno ‘Aki’ Menzies (‘innocence‘) en als laatste gaat Whitney Peak voor de rol als Zoya Lott (‘perspective‘).

Verhaallijn

Verder vertelde schrijver en producer Joshua Safran eerder al over de nieuwe personages en aanstaande verhaallijnen: ‘Het heeft veel te maken met hoe de wereld er nu uitziet, waar rijkdom en privileges vandaan komen, en hoe je daarmee omgaat.’ Interesting, interesting.

Bekende gezichten

Helaas dus geen S. (Serena van der Woodsen) op Grand Central, maar een hele nieuwe lading aan acteurs is opengetrokken voor deze reboot. Wat wél lekker oud en vertrouwd is, zijn de uniforms, de bevoorrechte scholieren en natuurlijk… Gossip Girl. Onder de eerste (korte) beelden was al te lezen: ‘Class is in session at Constance Billard. Remember: no phones allowed…except for mine. XOXO, Gossip Girl.’ Wanneer de reboot precies te zien gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Wel wordt het zeer waarschijnlijk nog dit jaar. Afwachten dus maar.

Bron: Cosmopolitan UK | Beeld: HBO