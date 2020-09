Gossip Girl toen en nu: zo zien Serena, Blair, Chuck, Dan en Nate er nu uit

Het mag dan wel acht jaar geleden zijn dat de laatste aflevering van Gossip Girl te zien was, de populaire serie zit altijd nog (al dan niet vastgeroest) in ons hart. Wel zo fijn dat er een reboot in de maak is. Hoewel er een nieuwe cast komt, zijn we onze originele Upper East Siders nog lang niet vergeten.

Daarom: de cast van Gossip Girl, toen en nu. De ‘echte acteurs’ versus de ‘oude’ Serena, Blair, Chuck, Dan en Nate. Opdat we de transformatie van de looks van Chuck van seizoen 1 naar seizoen 4 nooit mogen vergeten.

Gossip Girl: toen en nu

1. Serena van der Woodsen (Blake Lively)

In Gossip Girl speelde Blake Lively de populaire it-girl Serena van der Woodsen. De actrice was nog geen twintig jaar toen ze in 2007 in de rol kroop van de upper east sider, die al snel geroemd werd om haar kledingstijl. Tijdens Gossip Girl was ze samen met haar tegenspeler Penn Badgley (Dan). Inmiddels is Blake 33 jaar oud en heeft ze drie kinderen met acteur Ryan Reynolds.

2. Blair Waldorf (Leighton Meester)

Ook Leighton Meester was begin twintig toen ze begon met de iconische rol van Blair Waldorf, absolute mean girl en de enige echte Queen B van Constance Billard. Nu is Leighton Meester getrouwd met acteur Adam Brody (voor de kenners: Seth Cohen uit The O.C.), met wie ze inmiddels twee kinderen heeft. Fun fact: Leighton was eigenlijk blondine, maar verfde haar lokken donkerbruin voor de rol van Blair (inclusief haarband).

3. Chuck Bass (Ed Westwick)

Chuck Bass is de ultieme bad boy, die uiteindelijk valt voor de charmes van Blair (of nou ja, en haar scheme skills). Ed Westwick was geknipt voor de rol, ook al moest hij zijn Britse accent zes seizoenen lang verbloemen. Tijdens de opnames van Gossip Girl kreeg hij een relatie met medespeler Jessica Szohr (Vanessa), maar die relatie liep stuk. Momenteel is hij opnieuw samen met een Jessica, ditmaal actrice Jessica Serfaty.

4. Dan Humphrey (Penn Badgley)

Voordat Penn Badgley zijn creepy rol van Joe in Netflix-serie You speelde, was hij al te zien in een vergelijkbare rol: die van de goedhartige (maar uiteindelijk ‘Gossip Girl’ zelf) Dan Humphrey. Penn is inmiddels 33 jaar en heeft onlangs zijn eerste kindje gekregen met zijn vrouw Domino Kirke.

5. Nate Archibald (Chace Crawford)

Nate Archibald… *zucht* – de good guy en mooiboy van Gossip Girl werd gespeeld door Chace Crawford. De nu 35-jarige acteur speelt nog geregeld in Hollywood-films, zoals Nighthawks en Inheritance. Hij is samen met actrice Rebecca Rittenhouse, zijn tegenspeelster in tv-serie Blood & Oil.

6. Jenny Humphrey (Taylor Momsen)

Toen Gossip Girl begon, was Taylor Momsen nog maar veertien jaar oud. In de jaren daarna heeft de actrice zich ontpopt tot echte rockster, inclusief platinablonde haren en zwarte eyeliner. Naast de opnames van Gossip Girl trad ze op met haar band The Pretty Reckless, waardoor ze uiteindelijk in 2011 stopte met acteren. In de laatste aflevering van de serie maakte ze nog een kleine comeback.

7. Vanessa Abrams (Jessica Szohr)

Jessica Szohr vertolkte de rol van Vanessa Abrams, bestie van Dan. Door haar band met Dan werd ze meegezogen in de levens (en schandalen) van de New Yorkse elite, waardoor ze zichzelf verloor. Haar personage verliet de serie dan ook in het vierde seizoen, maar kwam aan het einde van de serie kort terug. Jessica had een relatie met co-star Ed Westwick, maar de twee gingen in 2010 uit elkaar.

Gossip Girl-reboot

In juli 2019 brak het internet: er gingen geruchten rond over een reboot van Gossip Girl, de iconische tienerserie over de scandalous lives of Manhattan’s elite. De reboot speelt zich in dezelfde wereld af als het origineel, alleen dan acht jaar later (nu dus) en met nieuwe personages. Joshua Safran, Josh Schwartz en Stephanie Savage, die ook Gossip Girl maakten, produceren de show. In totaal komen er tien afleveringen, die te zien zullen zijn op de Amerikaanse zender HBO Max. De reboot staat gepland voor 2021, dus we hoeven nog maar even geduld te hebben!

Beeld: Getty Images