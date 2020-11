Stranger Things voegt 8 (!) nieuwe gezichten toe aan de cast

Hoewel onze wereld ook momenteel behoorlijk upside down staat, kunnen we niet wachten op seizoen 4 van Stranger Things. En de makers voegen niet één, niet twee, maar wel acht nieuwe gezichten toe aan de cast.

Dat Hopper in ieder geval terugkeert, werd al duidelijk uit een eerdere trailer. Maar nu mogen nog eens acht mannen hun opwachting gaan maken in Stranger Things.

Cast Stranger Things

Zo zal Campbell Bower (bekend van onder meer The Mortal Instruments en Sweeney Todd) een zorgzame verpleger spelen die in een psychiatrisch ziekenhuis werkt, terwijl Tom Wlaschiha juist de rol van intelligente Russische gevangenisbewaker gaat vertolken. Dit personage zal eveneens bevriend raken met Hopper.

Rusland

Dat een groot deel van de serie zich sowieso af zal spelen in een Russisch gevangeniskamp, werd al duidelijk uit een eerdere trailer. Ook Nikola Djuricko zal daarom daar zijn opwachting maken: hij kruipt in de rol van een onvoorspelbare Russische smokkelaar die van koud en hard geld houdt. Robert Englund (vooral bekend door zijn rol als Freddy Krueger) zullen we terug gaan zien als een gestoorde psychiatrische patiënt. Zijn personage Victor Creel zit vast voor een gruwelijke moord.

Hawkins

Maar Hawkins dan? Geen zorgen, ook daar keren we naar terug. Mason Dye maakt zijn intrede op de middelbare school als de ‘knappe, rijke atleet die datet met het populairste meisje op school.’ Maar zijn ‘perfecte wereld’ zal naar verwachting uiteenvallen door een nieuwe bedreiging voor de stad. Hij zou dus zomaar een grote rol kunnen gaan spelen in de komende serie! Joseph Quinn voegt zich bij de cast als een ‘gedurfde metalhead uit de jaren 80 die de Hellfire Club runt, de officiële D & D-club van Hawkins High.’

Pizza, pizza, oh pizza

Jonathan Byer zal vriendschap sluiten met de nieuwe jongen Argyle, gespeeld door Eduardo Franco. Hij is een ‘vrolijke stoner’ die de lekkerste pizzataarten levert voor Surfer Boy Pizza. Als allerlaatste werd ook Levon Thurman Hawke, de zoon van Uma Thurman en Ethan Hawke, nog gespot op de set. Wat zijn rol precies gaat worden, is nog niet duidelijk. Een hele uitbreiding van de cast in Stranger Things in ieder geval!

Bron: Glamour UK | Beeld: Still