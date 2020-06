Hoe zoet: Catelynn Baltierra opnieuw zwanger en verrast met bijschrift

Zo kan reality tv ook zijn: wie momenteel kijkt naar het huidige seizoen van ‘Teen Mom OG’ op MTV ziet dat het Catelynn Baltierra eindelijk eens voor de wind gaat. Op social media doet ze daar een schepje bovenop en deelt ze het heugelijke nieuws dat ze in verwachting is van haar vierde kindje. En surprise surprise: ditmaal niet van een meisje.

‘What should we name HIM?’

Samen met haar longtime boyfriend Tyler verwacht Catelynn Baltierra namelijk een jongetje. En dat mogen we gerust vernieuwend noemen. Catelynn en Tyler hebben namelijk al drie dochters: de elfjarige Carly, die is afgestaan ter adoptie, de zesjarige Novalee en peuter Vaeda van een jaar. Catelynn kondigt het verrassende nieuws aan met: ‘What should we name HIM?’

Sixteen & pregnant

Catelynn was pas zeventien jaar toen ze beviel van dochter Carly. Die zwangerschap en de nasleep daarvan werden gefilmd voor het MTV-programma Sixteen & Pregnant. Sindsdien, inmiddels al elf jaar lang, wordt het leven van Catelynn vastgelegd door de camera’s van Teen Mom.

Teen Mom OG

Dat leven is niet altijd makkelijk geweest. Na Carly’s adoptie kampte Catelynn met torenhoge schuldgevoelens en depressies. Ze ging in therapie en woonde zelfs een tijdje in een kliniek. Na de geboorte van Novalee moest Catelynn dealen met een postnatale depressie en sinds de geboorte van Vaeda lijkt het pas echt goed met Catelynn te gaan. Zo boekte ze een reis naar Hawaii voor Tyler om daar samen hun huwelijksgeloften te vernieuwen. Ook ging ze samen met haar moeder – die fel tegen de adoptie van Carly was – op vakantie om oud zeer te verwerken.

En nu is ze dus in verwachting van een jongetje. Betekent dit dat Teen Mom OG nog wel even doorgaat? Wij hopen het.

Bekijk de foto hieronder.