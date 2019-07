Raden maar: herken jij alle sterren verkleed als kat in de geweldige trailer van Cats?

We noemen een Rebel Wilson, Idris Elba, Jason DeRulo, Judi Dench, James Corden, Taylor Swift en Jennifer Hudson. Allen hebben ze hun mooiste poezenpak aangetrokken en schitteren ze in het nieuwste filmspektakel van Universal Pictures. Dus kattengekkies en niet-kattengekkies opgelet, zie jij wie wie is?

Voordat we verder gaan: mogen we even een applaus voor de make-upartiesten van deze film? Want wauw, dit lijkt echt net echt. Maar vooruit, hier is ook een goede dosis digitale technologie aan te pas gekomen. Maakt niet uit, het resultaat – zeker in combinatie met de kostuums – is prachtig. De film is geregisseerd door Tom Hooper, die ook betrokken was bij Les Misérables en The King’s Speech.

Eerder vertoonde de filmstudio al een videofragment met beelden van achter de schermen, waarin de Britse komiek en presentator James Corden uitleg gaf over de toepassing van de nieuwe digitale snufjes. ‘Dit zijn mensen, maar het zijn ook katten en dat gaat mijn verstand te boven,’ zei Corden. ‘Het is uniek.’

Lange uren

Taylor Swift – die zelf absoluut in de categorie kattengekkie valt – belandde rechtstreeks van een muziektoer in de repetities voor de film. “Er zijn mensen uit allerlei verschillende entertainmentgebieden,’ zei ze. ‘Iedereen maakt lange uren, we repeteren elke dag en het is leuk. Op de een of andere manier ben ik nu een kat en dat is zeg maar álles.’

De live-action-film is een bewerking van Andrew Lloyd Webber’s langlopende musical Cats en komt eind dit jaar – vlak voor kerst – in de bioscoop. Bekijk de trailer vol miauw en zang hieronder.