CatVideoFest: de beste kattenfilmpjes zijn vandaag te zien in de Nederlandse bioscopen

Kattengekkies opgelet! Liefhebbers van kattenfilmpjes kunnen vandaag hun hart ophalen in zes bioscopen in Nederlandse steden. Bioscopen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Leeuwarden en Hilversum doen voor het eerst mee aan het internationale CatVideoFest.

Bezoekers krijgen een compilatie te zien van zo’n zeventig minuten (!) aan video’s en animaties waarin katten de show stelen. De datum is niet willekeurig: 8 augustus is uitgeroepen tot Internationale Kattendag. Bioscopen over de hele wereld doen aan het evenement mee. Ze doneren een deel van de opbrengst aan lokale organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en bijvoorbeeld katten opvangen.

Filmtheater LantarenVenster in Rotterdam heeft het publiek opgeroepen om vooraf kattenfilmpjes in te sturen. De vijf leukste worden op het witte doek vertoond, de inzender van het allerbeste kattenfilmpje krijgt daar een Award voor én “een kattenverwenpakket dat niet voor de poes is”.

Het Groninger Forum noemt de compilatie een ‘kattensensatie’. “Is er een beter excuus om gezellig samen te komen dan samen naar katten te kijken?” Met wie móet jij gaan?

Bron: ANP, beeld: YouTube