Liefhebbers van het realitygenre kunnen hun hart ophalen. Op 3 januari lanceert MTV een mix van ‘Love Island’, ‘First Dates’ en ‘Ex on the Beach’. Hoe deze magische mengelmoes heet? ‘Celeb Ex in the City’.

Een beetje fan van de Britse Love Island pikt ze er zo uit: Amy Hart, Meghan Barthon-Hanson, Michael Griffiths en Georgia ‘I’m loyal’ Steel zijn allemaal te zien in de aankondigingsvideo van het gloednieuwe Celeb Ex in the City. En de oplettende kijker zal meer realitysterren herkennen: Calum Best, bekend van Ex on the Beach, Gothy Kendoll, bekend van RuPaul’s Drag Race en Amelle Berrabah, bekend van de Sugababes, zijn ook te zien.

Celeb Ex in the City

Kortom: een feest der herkenning voor de ervaren liefhebber van reality. Het format is simpel. Celeb Ex in the City speelt zich niet op een strand af, maar in een restaurant in de stad. Dit keer dus geen bikini’s en olie, maar vork, mes en lepel. De aftrap is als First Dates: twee singles leren elkaar kennen. De twist heeft meer iets weg van Ex on the Beach. Tijdens de blind dates worden de singles om de haverklap verrast door hun exen die opeens opduiken. Tja, hoe zou jij reageren als er tijdens een blind date opeens een ex voor je neus staat?

Coronacrisis

Het programma is mede door de coronacrisis tot stand gekomen. De Britse versie van Love Island kon niet doorgaan en bovendien was het niet mogelijk om met de kandidaten naar een tropisch oord af te reizen. Zodoende dat het programma is opgenomen in een restaurant in Londen, nét even anders dan een zonovergoten villa op Mallorca. Er is nog geen Nederlandse variant op komst, maar hey, wat niet is kan nog komen.

Celeb Ex On The Beach is vanaf 3 januari om 20.30 uur te zien op MTV.