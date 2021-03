Sandra Oh en Lana Condor spreken zich uit over haat tegen Aziaten

In navolging van de heftige schietpartij in de Amerikaanse stad Atlanta, spreken ook bekende Aziatische sterren zich uit tegen racisme. Onder andere Killing Eve-actrice Sandra Oh en To all the boys I loved before-actrice Lana Condor gebruiken hun sociale media om van zich te laten horen in de stijd tegen haat gericht aan Aziaten.

De dader schoot vorige week dinsdag in en nabij Atlanta acht mensen dood. Zes van zijn slachtoffers waren vrouwen van Aziatische afkomst. Naar eigen zeggen had de man een racistisch motief.

#stopasianhate

Op sociale media werd niet lang daarna al snel de hashtag #stopasianhate trending. Onder deze hashtag spreken mensen zich uit tegen racisme te midden van de toename van anti-Aziatisch geweld. Ook celebrities laten nu van zich horen op social media. De boodschap klinkt luid en duidelijk: de haat tegen Aziaten moet stoppen.

Lana Condor

Lana Condor roept haar volgers op Twitter op om wakker te worden. ‘Je kent onze pijn niet, ik kan zelfs mijn eigen pijn, woede, angst, pijn nauwelijks verwerken’, schrijft de actrice.

Wake up… your Asian friends and family are deeply scared, horrified, sick to their stomachs and wildly angry. Please please please check in on us, please please please stand with us. Please. Your Asian friend needs you, even if they aren’t publicly grieving on social media. x — Lana Condor (@lanacondor) March 17, 2021

Anthony told me last night he is afraid for me to go to the nail salon… This is not a world we should live in 💔 — Lana Condor (@lanacondor) March 17, 2021

Sandra Oh

De ‘Killing Eve’-actrice maakte zomaar haar opwachting tijdens een protest tegen Aziatische haat. Ze hield een indrukwekkend speech: ‘Ik daag iedereen hier uit: als je iets ziet, wil je me dan helpen? Als je een van onze zusters en broeders in nood ziet, wil je ons dan helpen? Als Aziatische Amerikanen hoeven we alleen maar onze hand uit te steken naar onze zusters en broeders en te zeggen: ‘Help mij en ik ben hier.’

Gemma Chan

Ook ‘Crazy Rich Asians’-ster Gemma Chan laat van zich horen. Op Instagram vraagt ze haar volgers of ze van zich willen laten horen, door de hashtag #stopasianhate te gebruiken. Ze schrijft: ‘We moeten de ontmenselijking van Aziaten stoppen. We moeten een einde maken aan het tot zondebok maken van Aziaten voor Covid. We moeten ons verenigen tegen alle vormen van haat.’

