Chain brows: een vleugje glamour voor je wenkbrauwen

Wenkbrauwen: we zijn er maar druk mee. Tegenwoordig is de keuze niet alleen meer ‘breed’ of ‘smal’, maar maken we er hele kunstwerken van. En de zogenoemde chain brows behoort zeker tot dat rijtje.

Van strikjeswenkbrauwen tot een kronkelende variant: er zijn de afgelopen tijd heel wat ‘trends’ op het gebied van brows voorbij gekomen. Maar of ze allemaal ook zo’n succes zijn? De chain brow is er in ieder geval wel eentje om te onthouden. Hierbij is het de bedoeling om onder je wenkbrauwen een soort kettinkje te plakken, zodat je gehele make-up look in één keer wordt voorzien van heel wat extra glamour.

Lekker opvallend

De look is bedacht door make-up artist Chuni Zahed, die haar bijzondere creatie vorige maand op Instagram deelde. Inmiddels is haar extravagante look al door velen opgepikt, en ook hier op de redactie valt de trend uiterst in de smaak. Misschien niet per se een look om mee naar kantoor te gaan (alhoewel, waarom ook niet?), maar zeker eentje om mee uit te pakken tijdens een feestje. Paar oranje glittertjes ertussen and you’re good to go voor Koningsdag. Zou jij ‘m rocken?

Een bericht gedeeld door چنور زآهیدی C H U N I (@chunimakeup) op 21 Mrt 2018 om 10:23 (PDT)

Bron: Cosmopolitan US | Beeld: Instagram, iStock