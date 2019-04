Cheers: deze zomer proost je op een heus champagnefestival

Gaat bij jou zodra er wat te vieren valt een flesje bubbels open? Dan is dit festival echt iets voor jou. Het leuke evenement staat namelijk volledig in het teken van champagne. Cheers!

Nee, je hoeft er eens een keer niet voor naar het buitenland. Het champagnefestival is gewoon in Nederland, in Amsterdam om precies te zijn. Met een beetje geluk lopen de temperaturen al flink op eind juni en geniet je in de zon van een glaasje champagne, cava of prosecco.

Fête du Champagne

Het feest heet heel toepasselijk Fête du Champagne en vindt plaats van 28 tot en met 30 juni in het Rembrandtpark. Alleen voor de rijken onder ons? Nee joh, juist niet. Je scoort al een glaasje voor slechts vier euro. Ook waan je je op dit festival een beetje in Frankrijk, want er zijn chanson acts, bistro’s en mocht je je vervelen kun je altijd nog een potje petanque spelen. En met wel 100 varianten champagne, ben je daar na een glaasje of drie, vier vast de ster van de dag in. Heen? Dat dachten wij dus ook. Scoor hier snel jouw tickets.

Bron: Girlscene | Beeld: iStock