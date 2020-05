Het is de eerste Moederdag voor Channah Koerten. De ster van Temptation Island VIPS plaatste vandaag een foto op Instagram waarop de kleine Tiger schittert. Maar niet alleen deelde ze een leuk kiekje, ze kondigde ook gelijk aan dat ze voor de tweede keer in verwachting is.

In verwachting

In de Instagram post is te zien hoe hun kindje Tiger aan het Moederdagontbijt zit te stralen met in zijn handjes een echofoto. Channah schrijft: “Mijn aller eerste Moederdag! En ook nog eens extra speciaal, want Tiger krijgt een broertje of zusje!” Ook Quentin deelt een foto van hun kleine. ‘Big Bro’ staat er onder de foto. Op het Instagram account van Tiger hebben de ouders een schattig kiekje gedeeld waarin Tiger een boekje vasthoudt waar ‘Big Brother’ op te lezen valt.

Relatie of geen relatie?

Iedereen die Temptation Island VIPS heeft gezien, weet dat het daar niet goed is afgelopen met het stel. Ook in de laatste aflevering van ‘Wat een bevalling!’ op het Youtube Kanaal van Linda.meiden, zie je dat de twee een relatietherapeut bezoeken. Toch wilde ze graag samenblijven voor de kleine. Maar wat is inmiddels de relatiestatus van deze twee? Begin februari vertelde Channah dat ze nog samen onder één dak leven in de Youtube-serie ‘Talk to my manager.’ In het gesprek laat ze ook weten dat ze samen in hetzelfde bed slapen. Ze benoemt zelfs haar wens om nog een kindje te krijgen. “Eerst dacht ik dat ik dat niet wilde, meer kinderen. Maar nu zou ik wel weer een kindje willen. Ik zou het zelfs nu al willen.”

Nieuwste update

In een Linda.meiden video waarin Channah voor een shoot in Suriname is, geeft ze de nieuwste update over hun relatie. “Quentin en ik zijn nog niet teruggekomen als stel. Maar we zijn hard aan onze relatie aan het werk. We hopen dat het goed gaat.” Inmiddels is Channah dus zwanger van haar tweede kindje. Wanneer de ouders hun kindje mogen verwelkomen, is nog niet bekend.

Lees ook

Niet zijn eerste kindje: Temptation’s Quentin heeft al een dochtertje

Temptation avontuur

Channah en Quentin werden bekend na hun deelname aan Ex on the Beach Double Dutch. Ze besloten vervolgens hun relatie te testen in Temptation Island VIPS, maar verrasten iedereen met de mededeling dat de krullenbol zwanger bleek te zijn. Hun deelname werd vroegtijdig stop gezet en dat betekende ook het einde van hun samenzijn.

Bron: Instagram| Beeld: Videoland