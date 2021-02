Wat speelt er tussen Channah en Quentin? ‘Vanaf nu sta ik er echt helemaal alleen voor’

De liefde tussen Channah en Quentin lijkt nu echt voorgoed bekoeld. Hoewel het stel twee prachtige kindjes samen heeft, vertrok de beste man in zijn eentje naar Parijs. Wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand tussen de voormalig Temptation Island-sterren?

Dat vragen meerdere mensen zich af en daarom besluit Channah in een vlog haar verhaal uit de doeken te doen. Want in de laatste beelden speelt Quentin nog wel degelijk een rol. ‘Maar ik vond het zonde om de aflevering zomaar weg te doen.’

Channah en Quentin

Ze vervolgt: ‘Ik ga jullie eventjes vertellen wat er is gebeurd. We zitten natuurlijk allemaal thuis. Ook Quen en ik. We kunnen gewoon helemaal niks doen en zitten 24/7 op elkaars lip.’ Omdat Channah haar partner helemaal zat was, heeft ze hem gezegd te vertrekken. ‘Quen was het daar wel mee eens, dus hij ging ervandoor.’

Parijs

Dat hij besloot af te reizen naar Parijs, is dan wel weer het andere uiterste. ‘Dat betekent dat ik er helemaal alleen voor sta.’ Hoewel ze het in principe allemaal niet zo erg vindt, is het wel onhandig dat Quentin zijn telefoon uit had gezet. ‘Niemand kon hem bereiken – zelfs zijn eigen moeder niet. Hij zal wel de tijd van zijn leven hebben in Parijs. Hij is daar namelijk nog nooit geweest.’

Niet zwaar

Maar zwaar? Dat heeft Channah het absoluut niet met haar twee kinderen. Ze sluit af: ‘Ik heb juist even rust nu. Maar vanaf nu sta ik er wel echt helemaal alleen voor.’

