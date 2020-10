Trouble in paradise: hoogzwangere Channah wijst Quentin de deur

Hoewel Channah elk moment kan bevallen van hun tweede kindje, is het (weer) hommeles met Quentin. De krullenbol is dan ook he-le-maal klaar met de toekomstige vader van haar kleine spruit. Sterker nog, de realityster besloot hem uit huis te zetten.

Dat vertelt Quentin in hun nieuwste vlog… vanuit zijn hotelkamer. ‘Het is weer zover’, begint hij het verhaal. ‘We hebben weer ruzie. Zoals je ziet ben ik in een hotelkamer. Ik ben het huis uitgetieft. Tenminste, ik ben mijn eigen huis uitgezet.’

Channah en Quentin

De ruzie ontstond doordat Channah aan het douchen was en hun zoontje Tiger begon te huilen. ‘Ik een flesje voor die jongen maken, maar hij bleef huilen. Toen riep Channah van boven: ‘Wat is er aan de hand?!’ Toen kwam ze naar beneden stormen: ‘Nee, hij moet normaal eten, ik kan niet eens normaal douchen!’’ Hierop reageerde Quentin dat ze zich er even niet mee moest bemoeien. ‘Ik ben hier een flesje aan het maken, hij is moe, dan gaat hij bij me liggen op de bank, dan valt hij misschien in slaap.’

Lees ook:

Beschuit met…: Channah en Quentin onthullen geslacht tweede kindje

Uit elkaar

Dat was de druppel voor Channah. Ze liet haar vriend weten dat ze wilde dat hij wegging én dat ze uit elkaar zouden gaan. Quentin reageerde op zijn beurt weer dat het hem niks zou boeien. ‘Zo’n klootzak ben ik dan ook wel weer. Mij boeit het ook niet allemaal, als je elke dag alleen maar gezeik krijgt. Op een gegeven moment denk je dan ook: fuck it, dan gaan we toch uit elkaar. Tuurlijk wil je dat niet echt, maar ja…’

Bevallen

Hij pakte zijn spullen en verblijft momenteel in een hotel. Bijzonder lastig, zeker omdat Channah elk moment kan bevallen. ‘Maar ik laat mijn telefoon aan, als er iets is, kan ze bellen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Love Reality | Beeld: Brunopress