Singles opgelet: Channing Tatum is weer vrijgezel!

Het vuur tussen Channing Tatum en zijn liefje Jessie J lijkt voorgoed gedoofd te zijn. De twee, die in januari bekendmaakten weer terug bij elkaar te zijn, hebben nu toch een punt achter hun relatie gezet. Het stel heeft besloten dat het beter is om als vrienden door het leven gaan. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen, waaronder People.

De Hollywoodacteur en de Britse zangeres gingen in december ook al uit elkaar, na een relatie van ruim een jaar. Goed nieuws voor de singles onder ons: Channing staat inmiddels open voor een nieuwe liefde.

Liefdesleven

Voor wie nog niet helemaal up to date was over het liefdesleven van de spierbundel eerst even een kleine recap. Tatum was tussen 2009 en 2019 getrouwd met Jenna Dewan, met wie hij samen dochter Everly (6) heeft. De twee gingen al in 2018 uit elkaar. Een half jaar later werd Channing voor het eerst gespot met zangers Jessie J. Een tijdje bleef hun relatie buiten de spotlights, want pas in maart 2019 – weer een halfjaar later – werd hun relatie pas bevestigd.

Datingapp

Toch bleek de relatie van het koppel niet stabiel en zetten zij er in december 2019 voor het eerst een punt achter. Diezelfde maand draaide de geruchtenmolen op volle toeren: Channing werd gespot op de datingapp Raya. De acteur leek dus op zoek te zijn naar weer een nieuwe vlam. Toch leek het erop dat hij het account in een opwelling aan had gemaakt, want in januari werd bekend dat de acteur en Jessie J het opnieuw wilden proberen. Tot nu, want Channing is weer helemaal single and ready to mingle.

