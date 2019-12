Chantal Janzen begint haar weekend met tranen

Soms zit je gewoon even niet lekker in je vel en heb je geen idee waardoor dat komt. Dat heeft Chantal Janzen op dit moment. Ze is een weekendje weg met haar man, maar ze kan alleen maar ‘janken’.

In haar verhaal op Instagram schrijft de presentatrice: ‘Heb een jank-dag. Geen idee waarom. Maakt ook niet uit of het iets stoms of leuks is. Janken. De hele tijd. Net nog om een groene Balisto. Nou, dan weet je het wel. Maar goed dat mijn man niet met me zit opgescheept het hele weekend.’

Maar de twee zijn juist dít weekend even samen op pad… ‘Oh wacht. #weekendsamenweg #armeman’, schrijft Chantal.

Grote liefde

De presentatrice stapte in 2014 in het huwelijksbootje met haar grote liefde Marco Geeratz en de twee zijn hartstikke happy. Maar toch is Chantal af en toe onzeker over haar relatie. Het idee dat Marco haar op een dag zal verlaten, bezorgt haar angsten, liet ze eerder dit jaar weten in haar column in de &C.

Forever alone

Als dat ooit gebeurt, zit er volgens de blondine maar één ding op: dan blijft ze voor altijd vrijgezel. ‘Dan neem ik 28 konijnen, zes katten, tien ­koikarpers, twee salamanders, een gekko, vier komodovaranen en een dwergpony. En die slapen allemaal, elke avond, bij mij in bed. Geen man die daar zin in heeft. Mooi. Ben ik daar ook ­meteen vanaf’, aldus Chantal.

Bron: Flaironline.nl | Beeld: Peter Smulders