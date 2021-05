Van goud naar shiny lila: Chantal Janzen deelt extra Songfestival-jurk

Als we dachten dat we alles gehad hadden, komt Chantal Janzen nog even om de hoek kijken. De presentatrice verblufte gisteren iedereen op Instagram toen ze haar final outfit deelde. Ze straalt in een spectaculaire gouden jurk waarin ze haast een godin lijkt. Toch wisselt Chantal Janzen deze Songfestival-jurk aan het einde van de avond in voor een shiny, metallic exemplaar.

Chantal Janzen deelt extra Songfestival-jurk

“And then, there’s the icing on the cake”, laat de presentatrice zojuist weten op Instagram. Uit de post blijkt dat Chantal zich voor de puntentelling nog even snel in een andere jurk hijst. Net zoals donderdag is deze prachtige shiny lila jurk met een lange mouw aan één kant gemaakt door ontwerper Claes Iversen.

Ook een wissel voor Jan?

Samen met Jan neemt Chantal vanavond de langdradige puntentelling op zich. Of Jan dus ook nog van pak gaat veranderen is nog een verrassing. Edsilia en Nikkie hebben nog geen extra outfit gepost en blijven dus waarschijnlijk in hun prachtige blauwe en paarse jurk rondlopen.

Outfits finale Songfestival

Vanavond is dé finale waar we al 2 jaar op gewacht hebben. Aan de outfits van de vier presentatoren kunnen we dan ook zeker zien dat ze het beste voor het laatst hebben bewaard. Chantal Janzen zal de eerste helft van de avond schitteren in een goudkleurige jurk van David Laport en ziet eruit als een godin in goud. Edsilia gaat voor een bijzonder a-symmetrisch pak in verschillende tinten blauw. Het ontwerp is van de hand van Tess van Zalinge. Nikkie gaat voor een paarse jurk die is gemaakt door Edwin Oudshoorn. Voor Jan geen glitter: hij wordt iedere avond gekleed in de maatpakken van Oger. Ook mooi hoor, Jan!

