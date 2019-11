Chantal Janzen doet boekje open over periode na bevalling

Chantal Janzen is ongeveer anderhalf jaar geleden bevallen van haar zoontje Bobby, maar de periode vlak na haar bevalling vergeet ze nooit meer. Die was namelijk ‘niet altijd leuk’. Op Instagram deelt de presentatrice dan ook een kiekje van vlak na haar bevalling.

‘Flashback Friday’, schrijft Chantal. ‘Met ’n selfie die ik destijds naar m’n man stuurde, met ’t onderschrift: ‘Waar zijn we aan begonnen?”

Mascara

Het was beslist geen ‘rozengeur en maneschijn’ voor de presentatrice, laat ze weten. Ze kampte met kraamtranen, pigmentvlekken en uitslag na de bevalling. Ook had ze veel pijn door haar hechtingen en was ze ‘doodmoe’. Maar gelukkig bestaat er zoiets als ‘mascara’, dat was haar redding, grapt ze in de hashtags.

Ondanks haar bevallingskwalen, is dit toch een dierbare foto voor Chantal en is ze heel erg blij met haar kleine Bobby. ‘Dat bolletje’, schrijft ze, verwijzend naar haar kind.

#Reallife

Chantal deelt wel vaker foto’s van het ‘echte leven’ en daar krijgt ze meestal lof voor. Zo schrijft een volger: “Ahh zo herkenbaar. Die van mij wilde op het begin ook alleen op mij slapen. En achteraf gezien heb ik het zo met liefde gedaan. Was alleen wel kapot moe… Gelukkig komt het vanzelf goed.”

Model en voetbaldochter Joëlle Witschge, die afgelopen zomer beviel van haar eerste kind, herkent zich ook in het plaatje. “Mijn leven in een foto”, reageert ze.

Natuurlijk zijn er ook altijd mensen die het ergens níet mee eens zijn. Iemand schrijft: “Ik volg je, waardeer je, maar de pijn van kinderloosheid is allesvernietigend… Dit gevoel wat je omschrijft, kennen veel vrouwen niet. Tuurlijk begrijp ik dat het niet altijd gaat zoals het ‘hoort te gaan’.”

Iemand neemt het meteen op voor Chantal en zegt: “Ik denk dat het gevoel dat Chantal beschrijft juist véél moeders herkennen, maar juist niet delen, omdat je op de roze wolk hóórt te zitten, zoals jij zegt. Het zijn twee totaal verschillende dingen die niet met elkaar te vergelijken zijn.”

