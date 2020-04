Hilarisch: gezin Chantal Janzen danst erop los

Het feest is los gebarsten in het huis van Chantal Janzen. Het gezin danst erop los en laat daarbij de meest gekke danspasjes zien, is te zien in een hilarische video.

Nee, een ‘Quarantaine-dans’ wil Chantal het niet noemen. Deze te gekke dansmoves zijn namelijk onderdeel van een ritueel die ze als ouders vrijwel iedere avond, na het eten, in opdracht van de kinderen ondergaan. Op Instagram deelt de presentatrice een filmpje van het hilarische tafereel. “Elkaars foutste ‘moves’ nadoen”, schrijft Janzen bij de video. “Op de foutste nummers.”

‘Pas je op voor je rug?’

En dat ziet er hilarisch uit. De armen en benen gaan de lucht in en tussendoor klinkt er nog wat handig advies: “Pas je op voor je rug?” Ook vraagt Janzen zich halverwege het filmpje af: “Hoelang duurt dit nummer nog?” Waarna ze moet constateren: “Oh, het duurt nog super lang.”

Gezin

Chantal en haar man Marco hebben samen twee kinderen: James (2009) en Bobby (2018). Uit een eerdere relatie heeft Geeratz nog drie kinderen. In 2014 stapten Chantal en Marco in het huwelijksbootje.

Beeld: Peter Smulders, Instagram