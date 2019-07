Chantal Janzen heeft eindelijk weer eens kunnen uitslapen

Chantal Janzen is vanochtend uitgerust wakker geworden. Haar zoontje Bobby heeft namelijk een keer doorgeslapen. ‘Mag ook wel eens een keer he, met 15 maanden?’, grapt de presentatrice onder haar foto op Instagram.

‘Hij denkt: wat is zíj vrolijk vanochtend. Maar weet je hoe dat komt vriend? Je hebt doorgeslapen, de hele nacht. Mag ook wel eens een keer hè, met 15 maanden?’, schrijft Chantal. ‘Je mag al bijna je brommerrijbewijs halen man. Als je 18 bent, kom ik bij je wonen, kak ik iedere nacht in mijn bed en maak ik je ieder weekend om 05.30 uur wakker. Kater of niet. Groetjes, je moeder.’

Herkenbaar

Anna Nooshin, Saar Koningsberger, Ruud de Wild en Melissa Drost kunnen wel lachen om deze foto. En veel volgers herkennen dit bij hun eigen kinderen, blijkt uit de reacties. ‘Onze oudste (5,5 jaar) is uit logeren, wordt onze jongste (8 maanden) net toch pas wakker om 8.15 uur in plaats van 6.00 uur… Staatslot kopen zo dus’, reageert iemand.

‘De deal die we met onze kinderen hebben gemaakt (lees 3 en bijna 2 jaar), is dat we bij hun bed of voordeur staan om 06.00 uur in de ochtend… Elke dag voor 6 weken op z’n minst. Ze weten dat, dus zijn ze nu en dan poeslief’, schrijft een ander.

Bron: Story | Beeld: ANP