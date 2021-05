Hallo goddess: Chantal Janzen deelt spectaculaire jurk voor finale Songfestival

Zaterdagavond vindt de grote finale van het Eurovisie Songfestival 2021 plaats in Rotterdam Ahoy. Chantal Janzen, die een van de vier hosts is van het muziekspektakel, laat haar look zien voor deze bijzondere avond. Ze zal een adembenemende goudkleurige jurk vol glitters dragen van David Laport.

Een ding is zeker: Chantal Janzen zal shinen tijdens de grote finale van het Songfestival. Op Instagram presenteert ze aan haar volgers de prachtige jurk waarin zij zaterdag de show zal stelen. Ze schrijft erbij: ‘Tijd voor het dessert. Dit is mijn look en jurk voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival 2021. David Laport, je hebt een goddelijke jurk gemaakt naar mijn mening.’

Looks bij de halve finales

Dinsdagavond bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, schitterde Chantal in een oogverblindende jurk van de Nederlandse topontwerper Edwin Oudshoorn. Het betrof een kleurrijk exemplaar met een glinsterend, zilveren bovenlijfje met korte mouwen, en een rok van doorschijnende stof in de kleuren grijs, nude en oranjegeel. Bij de tweede halve finale op donderdagavond droeg Chantal een statige, blauwgroene jurk met een hoge split voor en een chique cape tot aan de grond. Hier droeg ze een goudkleurige riem bij. Deze prachtige look werd gemaakt door topontwerper Claes Iversen. Op beide avonden nam haar vaste visagist Leco van Zadelhoff het haar en make-up voor zijn rekening, en dat zal hij zaterdag bij de finale ook doen.

