Chantal Janzen komt met ‘eigen’ vaginakaars

Gwyneth Paltrow bracht kortgeleden met haar lifestylebedrijf Goop een bijzondere geurkaars op de markt. Voor zo’n 67,50 euro kreeg je een kaars die ruikt naar haar vagina. Dit bracht Chantal Janzen op een idee.

De presentatrice heeft met haar magazine &C nu haar ‘eigen’ vaginakaars ontworpen en wil deze naar de Amerikaanse actrice sturen.

Verkeerd begrepen

Het ontwerpen van de kaars ging alleen niet helemaal goed. In plaats van een geurkaars, eindigde de presentatrice met eentje die er juist uitziet als een vagina. “We wilden je een ‘This smells like OUR vagina’-kaars teruggeven, maar het kaarsenvrouwtje begreep het niet helemaal en onthield alleen de woorden kaars en vagina”, schrijft Chantal grappend bij een foto waarop ze poseert met een kaars die de vorm heeft van een vagina. “Ik hoop dat je het evengoed kan waarderen.”

Chantal sluit af met een klein dankwoordje voor Gwyneth en Goop. “Alle gekheid op een stokje: bedankt dat je altijd zo’n inspiratiebron bent.”

Lees ook: De geurkaars van Gwyneth Paltrow: hier zit een bijzonder luchtje aan

Nieuw geurtje

Vorige week ging Gwyneth viral met haar opmerkelijke kaars. De actrice werkte samen met een parfummaker aan een nieuw geurtje toen ze besefte wat voor parfum ze hadden gemaakt. “Eh, dit ruikt naar vagina”, zou de actrice toen hebben gezegd. Die ruikt volgens haar naar ‘een mix van geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, Damaskusrozen en muskuszaad’.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP, Instagram | Beeld: ANP