Volgers Chantal Janzen komen niet meer bij na grappige uitspraak zoontje: ‘Ik was één week weg’

Chantal Janzen (42) heeft een drukke week achter de rug. Ze presenteerde afgelopen week het Eurovisie Songfestival en kon dus niet veel bij haar gezin zijn. Inmiddels is ze weer lekker thuis, maar of ze de boel nu in goede handen heeft achtergelaten…

‘When de ket from house is, de mouses learn crazy youtube things from de vaders en brodders’, schrijft de presentatrice grappend bij het filmpje. ‘Super bedankt voor de goede zorgen Marco en James, toen ik afgelopen week slechts één week weg was voor Eurovision.’

Chantal Janzen zoontje

We horen de kleine man zeggen: ‘Wat had ik gezegd Angelo, das niet normaaaaal.’ De zin komt uit een bekend YouTube-filmpje en haar zoontje Bobby heeft duidelijk het een en ander opgepikt tijdens haar afwezigheid. ‘Hij zegt dit al de hele ochtend tegen me. Benieuwd wat voor resultaten er nog meer uitkomen komende dagen. 👍🏼 #bedankt.’

Hilarisch

Ook volgers vinden de video maar wat hilarisch. ‘Hihihihi enig!!!’, reageert Francis van Broekhuizen. Ook mede Songfestival-presentatrice Nikkie de Jager komt niet meer bij van het lachen: ‘HAHAHAHAHAAAA ✨.’ De partner van Carlo Boszhard merkt op: ‘Ik geef hem een rol in De TV Kantine 👏.’

