Doei perfectie: Kim K deelt voor het eerst chaotische familiefoto

De Kardashians zijn goed in véél dingen. Geld verdienen, briljante marketingtrucjes uithalen en dagelijks de meest geniale looks uit te kast toveren, bijvoorbeeld. Maar vooral in het creëren van online perfectie. Het jaar 2020 is echter ook Kim K te veel geworden, en dus deelt ze hoe het er écht aan toegaat in haar L.A. mansion.

Zien we daar nou een chaotisch huishouden?

Lesje Kardashians

De Kardashians: you hate ‘em or you love ‘em, maar als we iets van ze kunnen leren dan is het wel dat je als vrouw niet hoeft terug te deinzen om op zakelijk gebied te floreren. Wat zeggen we, om uit te blinken en meer te verdienen dan wie dan ook. Petje af voor momager Kris, die de business in keurige banen leidt. Da’s allemaal leuk en aardig, toch krijgen we de kriebels van de ogenschijnlijke perfectie.

Ogenschijnlijke perfectie

Want die perfectie, díe kunnen we met geen mogelijkheid nastreven. We hebben immers geen visagist, private chef, geen stylist, geen nanny en schoonmaakster die 24/7 paraat staat. Om over een manager of assistent maar te zwijgen. En zo goed in fotoshoppen als de familie K zijn we ook niet.

Lees ook:

Kim Kardashian mengt zich in pietendiscussie

Coronacrisis

Of we die perfectie de wereld in wíllen slingeren is een tweede, maar tenenkrommend is het wel. Vooral als we met ontploft haar in ons oude chillpak vol vlekken op de bank zitten, en we een kiekje van Kim K in strakke bodysuit voorbij zien komen. Het contrast is dan – eh – wel erg groot. Toch blijkt het vele thuiswerken anno 2020 ook de Kardashians niet in de koude (merk)kleren zijn gaan zitten.

Choas in de tent

Kim deelt namelijk voor het eerst een foto die wel een héél ander kijkje in haar gezinsleven geeft. Geen glitter en glamour, maar allemaal drukke kinderen en een ietwat onthutste Kimberly die de kids in toom probeert te houden. “2020 as a photo”, schrijft ze er dan ook bij. Toegegeven, ze heeft er wél een filter overheen geknald zodat het er toch iets mooier uitziet, maar een beetje menselijkheid in een stroom van perfecte foto’s is best verfrissend, niet?

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Instagram. Beeld: Getty Images