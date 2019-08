Over Miley Cyrus zouden we veel kunnen zeggen. Om maar te beginnen: ze is een echte rock ’n roller, houdt van pikante, extravagante outfits, vreest niet voor een tepel hier of daar, is niet vies van een lijntje coke en beweegt graag naakt op een wrecking ball. Ja, geen wonder dat ze nu al gaat scheiden van Liam Hemsworth. Ze zal vast wel zijn vreemdgegaan, ja toch? Met die aanname is Miley he-le-maal klaar. Daarom bijt ze op Instagram van zich af.

‘Dat ik heb gekozen voor een leven in de schijnwerpers en dat daar volledige openheid – 100 procent van de tijd – bij hoort, kan ik accepteren. Maar ik kan niet accepteren dat ik zou liegen over iets dat ik nooit heb gedaan,’ opent de 26-jarige zangeres haar statement.

‘Ik heb niets te verbergen. Het is geen geheim dat ik in mijn twintiger jaren een feestbeest was, dat ik heb geëxperimenteerd met drugs en dat ik in een aantal relaties ben vreemdgegaan. Maar de waarheid is dat toen ik trouwde met Liam, ik een toegewijde echtgenote was. Er valt hier niets te onthullen. Ik heb van iedere ervaring in mijn leven geleerd en ik ben volwassen geworden. Ik heb veel dingen fout gedaan in mijn leven, maar ik ben NIET vreemdgegaan.’

Miley sluit af met: ‘Ik ben sinds lange tijd niet zo gelukkig en gezond geweest.’ Boem. Wie kan daar nou nog iets tegen inbrengen…? Go Miley!

