Charlotte na exit WIDM: ‘Er wordt ook nog heel veel gelogen’

Oh oh oh, wat zijn er veel punten gesneuveld in de app afgelopen weekend. Charlotte was zeker wel een grote verdachte in WIDM, mede omdat ze zo’n 7000 euro uit de pot heeft getrokken. Toch verklaart Nijs dat je het spel niet moet onderschatten.

Charlotte laat weten in de podcast van het programma: ‘Het is echt moeilijk. Je bent gewoon continu bezig met het observeren van anderen. Het is echt gestoord.’

Charlotte WIDM

De Mol zien te ontmaskeren, dat is natuurlijk het doel van het programma. Maar zelfs als je de juiste persoon in het vizier hebt, is de test nog knap lastig. ‘Wat ze daar allemaal wel niet vragen. Dat heb je als televisiekijker niet door.’ Denk aan opgaves over de opdrachten, maar ook de vragenlijst komt terug. ‘Die is zo gedetailleerd. En dan moet je ook nog met elkaar ouwehoeren om los te peuteren wat de antwoorden op de vragenlijsten van anderen zijn. En er wordt ook nog heel veel gelogen.’

Onderschat

En ja, al die indrukken zijn best even heftig. Vooral in het begin had Charlotte geen idee wat haar overkwam. ‘En overal waar een camera bij is, kan een vraag over gesteld worden. De dagen zijn lang, de camera’s zijn er vaak. Ik heb het echt onderschat.’

Verliezend finalist

Helaas voor Charlotte mag ze niet de ultieme bekroning van het avontuur in ontvangst nemen. Afgelopen zaterdag werd duidelijk dat Nijs de verliezend finalist is van dit seizoen. Of ze het wel bij het rechte eind heeft qua Mol, is nog maar de vraag. Rocky zou zómaar nog een hele goede saboteur kunnen zijn.

Bron: Boulevard | Beeld: AVROTROS