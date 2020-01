‘Cheer’ op Netflix: zo rauw heb je deze all-american sport nog nooit gezien

Als je hebt gekeken naar You, Spinning Out en Virgin River dan is de kans groot dat Cheer momenteel op je homepagina van Netflix prijkt. Cheer gaat over, jawel, cheerleaden. Maar wie denkt dat de serie gaat over het stereotype cheerleader – blond, mooi, slank, succesvol en trots wapperend met de Amerikaanse vlag – komt van een koud football veld thuis. Cheer gaat over brokkenpiloten en probleemkinderen die hebben geleerd om te vechten voor wat ze willen bereiken.

Welcome to cheer country

In het eerste seizoen van Cheer volgen we het cheerleaderteam van het Navarro College in het Texaanse stadje Corsicana. Het team wordt geleid door coach Monica Aldama, die al 14 nationale titels van cheer-kampioenschappen op haar naam heeft staan. In 2017 eindigde het team op de tweede plaats op de nationale kampioenschappen in Daytona, om vervolgens in 2018 weer met de beker naar huis te gaan. Lukt het Monica en haar team om in 2019 hun plek te verdedigen in Daytona?

Als een rode lijn loopt angst door alle zes afleveringen heen. Angst van de cheerleaders om niet geselecteerd te worden voor het definitieve team en angst om te falen. Angst om uit de piramide te vallen en botten te breken. Want in tegenstelling tot wat we gewend zijn van films als Bring it on is bij Navarro geen ruimte voor concurrentie. Daarvoor zijn de cheerleaders te druk met zichzelf. Het team bestaat uit 40 leden, waarvan er slechts 20 uiteindelijk op ‘de mat’ zullen staan. Sta je op de mat, dan kun er ook zo weer af; vang je je ‘flying cheer’ niet goed op of val je, dan word je direct ingewisseld. Immers, coach Aldama eist perfectie en mentale scherpte. Dat maakt dat de tieners continu aan zichzelf sleutelen voor uitstekendheid. Ze trainen zich suf in de sportschool en ploffen sprong na sprong neer op de mat.

En dan is er nog die gedragscode. Wie deel uitmaakt van het Navarro Cheer Team dient zich voorbeeldig te gedragen. De Navarro cheers moeten hun teamleden aanmoedigen – ook als die op hun plekje op de mat staan. Ze moeten luisteren naar de coach en ze moeten juichen voor de tegenstander. Het is het minste dat van ze wordt verwacht. Toch biedt de ijzeren hand van coach Aldama voor een aantal cheerleaders ook een uitkomst. Aldama heeft namelijk een goed oog voor probleemjongeren, vooral voor probleemjongeren met cheer-potentie. Daarom neemt ze verstoten meisjes als Lexi Brumback en Morgan Simianer en straatjongens als Jerry Harris en La’darius Marshall onder haar hoede. Als coach biedt ze hen structuur en discipline. Als surrogaat opvoeder geeft ze hen tal van motivational speeches en vooral: het zicht op een toekomstperspectief.

Dat maakt Cheer geen typische all-american succes serie, maar een serie over kansen, doorzettingsvermogen en cheerleading met een rauw randje.

Cheer is nu te zien op Netflix.

