Cheer-ster Jerry Harris (21) gearresteerd voor kinderpornografie

Jerry Harris (21) was een van de meest geliefde personages uit de Netflix-docuserie ‘Cheer’.¬†Tijdens de quarantaine werd de serie wereldwijd door miljoenen mensen bekeken. Het leverde hem zelfs een baan op als rode loper-verslaggever voor ‘The Ellen DeGeneres Show’ bij de Oscars, maar momenteel heeft Harris hele andere zaken aan zijn hoofd. Hij is gearresteerd voor het in bezit hebben van seksueel getinte foto’s van minderjarige jongens. Dit meldt ‘Page Six’.

Harris heeft inmiddels bekend aan de politie dat hij foto’s heeft ontvangen van zo’n 10 tot 15 minderjarige personen. Daarnaast wordt hij aangeklaagd door een mannelijke tweeling, die beweert dat de Cheer-ster hen probeerde te verleiden tot het hebben van seks.

Seksuele foto’s

Jerry Harris zou hen gedwongen hebben om seksuele foto’s te sturen en betastte hen onzedelijk nadat ze bevriend met hem waren geraakt. Volgens de jongens waren zij toen 14 jaar en Harris 19. Deze handelingen zouden een jaar lang zijn doorgegaan. Op zijn beurt stuurde de Netflix-ster filmpjes aan de tweeling waarop hij masturberend te zien was.

Anale seks

Tijdens de ondervraging van de politie bekende Harris tevens anale en orale seks te hebben gehad met een 15-jarige. Dit zou gebeurd zijn tijdens een cheerleader evenement in 2019. Ook gaf hij toe via Snapchat seksueel getinte berichten te hebben gestuurd aan andere minderjarige jongens. De jongste claimt 13 jaar te zijn.

Cheer

In de show Cheer werden aspirant cheerleaders gevolgd die als doel hadden een plek te bemachtigen in het team om uiteindelijk mee te doen aan de nationale Amerikaanse cheerleaderkampioenschappen. Harris was zeker niet de beste van de groep, maar viel op door zijn doorzettingsvermogen, positiviteit en vrolijke inbreng in de groep.

Bron: ANP | Beeld: Still