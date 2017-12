Cheers! Deze alcoholvrije cava is wél lekker

Wie zwanger is, gebombardeerd is tot BOB of gewoon liever geen alcohol drinkt, moet tijdens een avondje uit met Spa rood of alcoholvrije alternatieven doen. En die zijn vaak toch echt een stuk minder lekker. Een Belgische start-up brengt nu bubbels op de markt, die wél goed smaken.

De start-up Maison De Froy komt met Pristin Sellier: feestelijke, maar alcoholvrije bubbels. Deze alcoholvrije cava is een goed alternatief voor volwassenen die om wat voor reden dan ook (even) geen alcohol drinken. ‘Er bestaan al alcoholvrije bubbels, maar die zijn ofwel voor kinderen gemaakt met toegevoegde suikers en artificiële kleurstoffen, ofwel simpelweg niet te drinken,’ vertelt oprichter Romain Dekeyser. ‘Het gaat meestal om gealcoholiseerde dranken, waar nadien gewoon de alcohol uitgetrokken wordt. Ons proces gebeurt zonder fermentatie, en dat is uniek voor alcoholvrije bubbels. We gebruiken ook alleen de beste druiven uit de Provence. En om de sociale economie een duwtje in de rug te geven, laten we onze flessen labelen in een beschermde werkplaats.’

Bron HLN.be | Beeld Shutterstock