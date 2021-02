Chemo Linda Hakeboom mag tóch weer niet doorgaan

Linda Hakeboom (35) vertelde donderdag nog dat ze nog maar drie chemokuren hoeft te ondergaan. Vandaag krijgt ze de volgende tegenslag te verwerken: haar chemokuur kan niet doorgaan.

Ze laat in haar Instagram Stories zien op weg te zijn naar het ziekenhuis. Ze houdt haar fingers crossed en duimt dat ze de chemokuur mag ondergaan. Maar helaas. ‘Mijn afweer is echt veel te laag en als ik nu een chemo zou krijgen zou dat gevaarlijk zijn’, laat Hakeboom weten. ‘Gewoon een beetje pech, want ik wil heel graag dat het op een gegeven moment over is natuurlijk. Maar het is niet anders.’

Positief

Ondanks alles blijf de documentairemaakster positief. ‘Maak er wat van jullie allemaal vandaag. En koester jullie gezondheid’, schrijft ze nog in een volgende Story.

Chemokuren

Linda liet gisteren nog weten nog maar drie chemo’s te hoeven. ‘Het is nu aftellen. Drie chemo’s is alsnog wel een berg, maar ik kom van zestien. Zestien! Het is nu tijd om de eerste horde die ik heb genomen te vieren.’ Toch is het elke keer weer spannend of Linda een nieuwe kuur kan krijgen door te lage bloeduitslagen.

Kaal

Ook laat Linda in haar nieuwste vlog voor LINDA zien hoe het is om kaal te worden. ‘Je hebt kanker. En oh ja, je wordt ook nog kaal…’, schrijft ze bij de beelden. ‘Het is een bizar gevoel. Je haar verliezen. Eigenlijk wilde ik er in eerste instantie niet teveel mee bezig zijn. Ik had immers wel iets belangrijkers om me zorgen over te maken, zoals het überhaupt overleven…’ Toch is het ingrijpend, aldus Linda: zeker omdat je er ook nog eens ziek uitziet. ‘Het is een wrang ‘cadeau’ dat je gratis bij de chemotherapie krijgt. Op een moment dat je al enorm kwetsbaar bent.’

Borstkanker

In augustus 2020 ontdekte Linda een knobbeltje in haar borst. Ze dacht dat het ‘vast niets’ zou zijn, maar het bleek om de meest agressieve vorm van borstkanker te gaan.

