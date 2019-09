Oeh la la: Cheyenne uit Love Island was ooit samen met deze bekende rapper

Hoewel het Cheyenne in het programma tot nu toe nog niet echt lukt om de liefde te vinden, was dat in het dagelijks leven wel anders. De knappe krullenbol uit Love Island was namelijk samen met een bekende rapper.

Cheyenne en Valerie maakten vorige week hun intrede in het programma, maar hen werd door vrijwel elke man verteld dat ze helaas niet hun type zijn. Lastig, zeker met de aanstaande recoupling van vanavond.

Rapper

Buiten de villa verloor Cheyenne haar hart volgens bronnen aan Frenna. Hoe lang of wanneer ze precies een setje waren is niet duidelijk, maar feit blijft dat hun relatie nu allang verleden tijd is. Nog heel erg de realiteit? Het feit dat ze weleens haar koffers kan moeten pakken in de volgende aflevering. Of wordt ze nog vrijgesteld? We zullen het zien.

Bron: Grazia | Beeld: RTL