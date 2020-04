Chillen of hard aan het werk? Dit doen Rick en Annelien tijdens de opnames van ‘Temptation’

Natuurlijk moeten Rick en Annelien af en toe flink stoken, euh, informeren in Temptation hoe het met de kandidaten gaat. Maar wat doen de presentatoren als iedereen aan het feesten is of bijvoorbeeld op date gaan? De Vlaamse blondine doet het nu uit de doeken.

Want ja, zijn ze zich voor aan het bereiden op de prangende vragen tijdens het kampvuur of doen ze toch wat anders? We kunnen ons voorstellen dat op die indringende blikken en opmerkingen als ‘hij komt wel héél dichtbij dat meisje hè, denk je dat-ie jou vergeten is?’ geoefend moet worden. Maar toch is dat niet helemaal hoe de presentatoren hun vrije tijd invullen.

Annelien laat weten in een video vooral op het water te vinden te zijn. ‘Dat is mijn ding. Als ik op reis ben probeer ik ten minste één keer te jetskiën.’ Samen met de visagiste trotseert ze de zee en is daarmee helemaal in haar nopjes. ‘Stefke heeft drie hartaanvallen gehad, maar voor de rest was het heel ontspannend.’

Sportschool

En Rick? Die zou vooral in de sportschool te vinden zijn. Aha, verklaart dat dan de zweetvlekken die we regelmatig spotten in zijn shirts? ‘Je moet een beetje fit blijven voor Temptation Island, mentaal én fysiek’, aldus Brandsteder. Afzien dus, maar dat is het helemaal waard. ‘Nu ben ik helemaal naar de kloten, maar straks na het douchen voel ik me als herboren en kan ik de wereld weer aan.’ Bekijk de video hier. Weten we dat ook weer.

