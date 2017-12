Chinning is winning en wijdbeens op de foto: dit zijn de opvallendste Insta-trends van 2017

Instagram is niet meer weg te denken uit ons leventje. Maar in plaats van een plek waarop we onze fijnste momenten delen, is het voor sommigen juist een manier om zichzelf neer te zetten als merk – met alle gevolgen van dien.

Een van die gevolgen is het ontstaan van heuse ‘Instagram-trends’ op het gebied van poseren voor een foto. Wij zetten de meest opvallende van afgelopen jaar op een rijtje.

Chinning

Een bericht gedeeld door Michelle Liu • Chinchelle (@chinventures) op 13 Mei 2017 om 1:39 PDT

Foto’s met onderkin verwijderen we het liefst direct van onze telefoon. De Amerikaanse Michelle Liu doet dat niet én postte ze dit jaar zelfs op Instagram. Op haar pagina @chinventures heeft ze inmiddels talloze vakantiekiekjes geplaatst, bij onder andere de Eiffeltoren, het Tiananmenplein en de Amsterdamse grachten. De 21-jarige Michelle begon de pagina ooit om haar vrienden aan het lachen te maken en het hielp haar om van haar onzekerheid af te komen, maar ze heeft nu al bijna 70 duizend volgers. Inmiddels plaatsen ook veel andere gebruikers foto’s van hun onderkin met #chinning of #chinningiswinning.

Bambi-pose

Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 16 Jun 2016 om 6:40 PDT

Voordeel van deze trend is dat iedereen ‘m kan. Je gaat namelijk – net als een hertje – op je knieën zitten, houd je rug recht en duwt je billen lekker nonchalant naar achter. Voor de echte kenners: inderdaad, bij deze pose komen je thigh brows goed tot uiting. Wil je echt voor de likes gaan? Doe de Bambi-pose dan in bikini of badpak.

Woman spreading

Een bericht gedeeld door DUA LIPA (@dualipa) op 16 Sep 2017 om 8:31 PDT

Nog steeds kunnen we ons verbazen wanneer een man gaat zitten. Kunnen die benen nog wijder? Voor vrouwen gold altijd: benen naast of over elkaar. Maar dat lijkt sinds dit jaar verleden tijd. Wie haar Instagramtijdlijn namelijk goed bestudeert ziet dat bekende bloggers en celebs zoals Bella Hadid, Dua Lipa en Kylie Jenner júíst voor stoere en wijdbeense poses gaan. De Insta-trend heeft (natuurlijk) ook een naam gekregen: woman spreading. Wel even opletten als je een rok of jurk aanhebt, hè.

Plandid

Een bericht gedeeld door VH. (@vivianhoorn) op 15 Jul 2017 om 1:54 PDT

Als er van ons een foto wordt gemaakt zonder dat we het doorhebben, zit ons haar voor ons ogen en hebben drie rolletjes op onze buik. Als influencers spontaan op de kiek worden gezet, waaien hun lokken met de wind mee en matcht hun broek met interieur. Althans: dat lijkt zo. Die Instagramkiekjes waarbij het eruitziet alsof degene die erop staat niet doorhad dat ie werd genomen, werd in 2017 een enorme trend en worden plandids genoemd. Een plandid is een geplande candid, een combinatie van planned en candid. Heb jij de ‘m al onder de knie?

Belfie

Een bericht gedeeld door Cheeky Exploits (@cheekyexploits) op 27 Nov 2017 om 11:00 PST

Naast chinning was er dit jaar nóg een trend die afrekent met alle glamour op Instagram: de #belfie. Je maakt de belfie tijdens je vakantie en het enige wat je ervoor hoeft te doen is je broek naar beneden te trekken als je voor een mooi uitzicht staat. Het Instagramaccount @cheekyexploits laat zien dat echt élk kiekje mooier van een goed achterwerk.

