Back to the nineties: Chrissy Teigen zet bindi’s weer op de kaart

De populariteit van Chrissy Teigen is ongekend. Ze is 100% zichzelf en schroomt niet om the good, the bad and the ugly op Instagram te tonen. Laat het maar aan het liefje van John Legend over om precies te doen wat ze wil of niet, of het nou om haar gedrag of make-up gaat. Haar nieuwste obsessie? Bindi’s, waarmee ze een dikke knipoog geeft naar de trend uit de jaren ’90.

Laten we even terug in de tijd gaan. In de 90’s en 00’s waren er meerdere trends die we massaal omarmden. De chokers met het yin yang-teken, de hoofddoekjes, de plateauzolen, de gevlochten chokers van plastic én de bindis: de gezichtsstickers die we tussen onze wenkbrauwen plakten, en voorzien waren van glinsterende steentjes in alle kleuren van de regenboog.

Terug naar toen

Toegegeven, we waren die bindis totaal vergeten. Daar waar we als tiener iedere bijzondere gelegenheid met beide handen aanpakten om ons gezicht vol te plakken, gaan we ann0 2021 toch liever voor een rode lip als we wat opvallender voor de dag willen komen. Maar Chrissy Teigen? Die herintroduceert de gezichtsstickers, waardoor we ze plots weer cóól vinden.

Kerst make-up

Het begon allemaal tijdens kerst, toe het model door hair guru Jen Atkins in de stijgers werd gezet. Op Instagram deed Chrissy uitgebreid verslag van haar kerstlook, en liet zien dat ze het geheel afmaakte met drie sterretjes op haar voorhoofd. Een gewaagde keuze, maar ja, in een vuilniszak zou ze er nóg bloedmooi uitzien. Terwijl wij de dagen na kerst vér uit de buurt bleven van make-up en fancy kleding, bleef Chrissy haar feestelijke make-up gewoon dragen. En dat doet ze nu nog steeds.

Trendsetter Chrissy

Op Instagram showt ze dagelijks weer een andere gezichtsversiering, van klein, subtiel en haast niet te zien, tot groots en indrukwekkend. Zelfs bij het doen van een rondje boodschappen rockt ze de bindi’s zonder pardon. Of we het zelf aandurven om weer terug naar de nineties te gaan is een twijfelgeval, maar we durven voorzichtig te voorspellen dat Chrissy de trend van vroeger weer op de kaart heeft gezet.

View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)

View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)

View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Instagram, Heatworld | Beeld: Instagram