Dat was snel: Bad Brody Baby en Chloë uit elkaar

Het leek al een onwaarschijnlijke combinatie, maar Ex on the Beach-ster Brody en Temptation’s Chloë hadden elkaar helemaal gevonden in de liefde. Toch bleek deze relatie slechts van korte duur: de twee tortelduifjes zijn namelijk alweer uit elkaar.

Heb je even gemist hoe het nu precies zat tussen het stelletje? Lees dan eerst op je gemak even dit artikel. Maar alle liefde lijkt allang verleden tijd. Want niet alleen plaatst Bad Brody Baby een cryptische tekst op Instagram, ook hebben zowel Chloë als Brody elkaar al ontvolgd.

Nieuwe ex (on the Beach)

Brody blijkt diep van binnen toch een gevoelige jongen te zijn en schrijft onder meer ‘Call me when you realize’ in zijn Instagram Stories. Een enorme hint dus dat het over en uit zou zijn met Chloë. De Temptation-verleidster is dus voor de bad boy weer een nieuwe ex, maar grote kans dat hij haar liever niet aan ziet spoelen on the beach…

Bron: Beautify | Beeld: Still