Na tienduizenden euro’s te hebben uitgegeven, stopt Geordie Shore’s Chloe Ferry met cosmetische chirurgie

Chloe Ferry van ‘Geordie Shore’ is klaar met cosmetische chirurgie. Dankzij een fitnessdieet van 1300 calorieën per dag heeft ze eindelijk een lichaam waarover ze tevreden is.

Momenteel zendt MTV een spin-off van Geordie Shore uit. In Geordie Shore: their story delen Gary, Aaron, Holly, Sophie, Marnie, Charlotte en Chloe hun persoonlijke verhaal. Beknopt vertellen ze hoe hun leven er voor hun deelname aan de reality serie uitzag, en zijn ze lovend over hun leven na hun deelname. De vulgaire serie heeft hen immers geen windeieren gelegd: ze zijn beroemd, hebben miljoenen volgers op social media en een bankrekening waarover prinses Amalia kan meepraten.

Platgespoten en opgepompt

Toch is de serie ook schrikken. Dat komt omdat alle dames (meerdere keren) zijn gewicht voor cosmetische chirurgie. Holly, Sophie, Chloe, Charlotte, en vooruit, ook Marnie zijn niet meer te herkennen als wie ze ooit waren. Ze zijn platgespoten, opgepompt en schoongepoetst. De dame met veruit de meeste ingrepen is Chloe Ferry (25). Zij heeft inmiddels meer dan 55.000 euro uitgegeven aan een neuscorrectie, liposuctie, borstimplantaten, borstvergroting en borstverkleining, fillers en injecties, zo laat ze weten in een interview met Daily Mail. Maar het gesleutel aan haar lichaam is nu verleden tijd. Chloe Ferry heeft tijdens de vorige lockdown haar passie voor fitness naar een hoger level getild, is enorm afgevallen en is nu eindelijk tevreden over haar lichaam.

Chloe Ferry over cosmetische chirurgie

‘Ik ben altijd open geweest over de operaties die ik in het verleden heb gehad, maar daar heb ik nu spijt van. Mensen gebruiken het tegen je en veroordelen je. Ik weet niet of ik er nu nog zo open over zou zijn.’

De 25-jarige Chloe is onlangs teruggekeerd in Newcastle nadat ze in Turkije een borstverkleining heeft ondergaan. Een essentiële procedure: ‘Omdat ik veel afviel, waren mijn borsten buiten proportie en moest ik ze laten verkleinen. Nu ben ik er blij mee en wil ik niets anders meer.’

Sinds Chloe 12 kilo is afgevallen – dankzij een 1300 calorieën per dag dieet – tijdens de vorige lockdown, heeft ze veel nieuwe volgers. ‘Vroeger kreeg ik een depressie door mijn uiterlijk. Nu zijn de trollen op social media een beetje gekalmeerd en lukt het me om er minder aandacht aan te besteden. Ik ben een stoer persoon, maar elke dag wakker worden met opmerkingen als ‘je ziet er dik uit’ of ‘je moet een boobjob nemen’ blijft echt in je hoofd hangen, en je begint te denken dat deze mensen gelijk hebben – ‘ik heb een boob job nodig, of ik moet afvallen’. Ik wilde een snelle oplossing en wendde me tot een operatie omdat ik dacht dat al deze opmerkingen van de ene op de andere dag zouden stoppen. Dit had niet verder van de waarheid kunnen zijn!

In Chloe’s aflevering van Their story vertelt ze meer over haar onzekerheden en depressies. ‘Er zijn dingen die mensen niet over mij weten. Het enige wat ze zagen was het feesten, de gevechten, het drama. Ze zagen niet dat ik depressief was, angstig was en hoeveel ik worstelde met onzekerheden. Dit vertelt mijn verhaal achter al dat drama.’