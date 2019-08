Georgdie Shore versus Love Island: dit is alles wat je moet weten over de ruzie tussen Chloe Ferry en Amber Davies

De politiek is nog steeds met zomerreces, de meeste scholen moeten nog beginnen. Je begrijpt: de komkommertijd is volop bezig. Daarom leek het ons een goed moment om de nieuwste vete in Brits reality-land uitgebreid toe te lichten. Ziehier een tijdlijn van de ruzie tussen Chloe Ferry en Amber Davies. Oftewel: Geordie Shore versus Love Island.

Grote kans dat je het hebt gemist, maar er is dus een hoop trammelant tussen Chloe (bekend van Geordie Shore) en Amber (bekend van Love Island. Oorzaak van dit alles is terug te leiden naar één persoon, namelijk Sam Gowland.

De bonje bereikte afgelopen weekend een hoogtepunt door deze tweet van Chloe:

Deze tweet maakte een heleboel los in de Fiat 500-community, terwijl de ruzie al máánden voortsleept. Hoogste tijd om de boel op een rijtje te zetten. Wat is er aan de hand tussen Chloe Ferry, Sam Gowland en Amber Davies?

Chloe en Sam waren een setje, maar zijn sinds mei van dit jaar uit elkaar

Chloe Ferry kennen we van Geordie Shore, Sam Gowland zou je kunnen kennen van Love Island 2017 (en ook van Geordie Shore, waar hij dankzij Chloe in te zien was). Vlak nadat Sam de Love Island-villa verliet, begonnen Chloe en hij met daten.

Sam verliet de villa samen met mede-Islander Georgia Harrison, maar hun relatie duurde niet heel lang. Vergelijk het met Sebastiana en Martin, die deze week bekendmaakten na twee maanden uit elkaar te gaan. Afijn, toen al werd er gespeculeerd over Sam die zou zijn vreemdgegaan. Georgia tweette destijds: ‘Would like to confirm that myself and Sam are no longer together. Unfortunately for some men one girl isn’t always enough.‘

Vervolgens kregen Sam en Chloe een relatie. Tot mei van dit jaar, toen het koppel bekendmaakte uit elkaar te zijn. Chloe schreef toen op haar Instagram: ‘It hurts me to say this but me and Sam have gone our separate ways. We are still friends. Things carry on as normal. Bring on Saturday for the shop opening.‘ In totaal waren ze 17 maanden samen.

Er gingen geruchten over vreemdgaan maar niemand wist precies wat er aan de hand was

Ook bij deze break-up kwam Sam er niet heul goed vanaf. Hij zou – net als bij Georgia – zijn vreemdgegaan. Althans, dat suggereerde Chloe op haar stories. ‘I had so many messages from girls when I was with Sam that he cheated on me and I have had more now since we broke up.’

‘I am trying to get on with my life and be a little bit sexy and I am getting shit for it. But I am not the one who cheated,’ reageerde Chloe nadat ze werd overspoeld met kritiek toen ze een bikinifoto postte vlak na haar break-up met Sam.

Ondertussen werd Sam door roddelblad The Sun gefotografeerd in Birmingham met een onbekende dame aan zijn arm. Ook suggereerde The Sun dat Sam naar bed zou zijn geweest met ‘iemand van Love Island.’ En tada, fans van Love Island hoopten gelijk dat het zou gaan om Georgia, waarmee hij de villa in eerste instantie heeft verlaten. Toch werd dit door zowel Sam als Georgia ontkend. Hm, om wie gaat het dan…?

Chloe en Sam komen terug bij elkaar, maar maken het alsnog uit

Vlak na het bericht in The Sun durven Chloe en Sam alsnog een nieuwe poging te wagen.

Die poging duurt niet heul lang en afgelopen juli werd bekend dat Chloe en Sam definitief uit elkaar zijn. Chloe pakt haar biezen en vertrekt met een enkeltje richting Ibiza.

Oh jeetje, daar zegt Sam opeens dat Chloe óók is vreemdgegaan

Hier wordt de boel nog spannender: Sam opent plots zijn mond en beschuldigd Chloe ervan te zijn vreemdgegaan. Heftig, niet?

Begin van deze maand laat Sam via Instagram Stories (hoe anders?) weten dat Chloe is vreemdgegaan in Ibiza en dat ze hem ‘smeekte om haar terug te nemen.’ Hij zei dat haar misstap in het nieuwe seizoen van Geordie Shore te zien zal zijn en dat hij ‘er alles aan wilde doen om de relatie te laten werken.’

Maar in diezelfde story laat Sam ook weten dat ‘she shagged a guy yesterday‘ (dat is Geordiaans voor wippen en gaat over het moment van de story) en vraagt hij zich hardop af ‘what kind of girl does that? It’s a bit of a mug for me being too nice for this long.‘

Maar nu beschuldigt Chloe niet alleen Sam maar ook Amber van vreemdgaan!!!

Deze hele disharmonie escaleerde toen Chloe afgelopen weekend op zowel Instagram als Snapchat (twéé kanalen nog wel!) haar kant van het verhaal toelichtte. Sam zou zijn vreemdgegaan met Amber Davies, bekend van Love Island 2017 waar ze een koppel vormde met Kem. Het bewijs hiervoor zou Chloe hebben gevonden op Sam’s laptop.

Op haar stories schrijft Chloe:

‘So I’ve been very quiet about the whole situation between me and Sam but there’s a lot of things that people don’t know. Sorry I’m shaking because I’ve just found something out which has really hurt.

So, God I feel ill, I’ve gone and looked for the laptop because me and Sam are still living together and I’m still in love with him. I went on his laptop to look at houses and what popped up was a girl he’s been messaging whilst we’ve been going to bed together.

I literally kept my mouth shut for so long and let him paint such a bad picture about me when everyone knows that’s not me at all. This person has literally ruined me. To go on that laptop and see him messaging when you’re still in love with him is just awful.

I cried in bed last night when we went to bed together. And I said to him I went, ‘can you promise you’re not texting anyone else?’ and he lied. I would have had more respect for him if he said he was.

Uit totale escalatie doet Chloe bij zowel Sam als Amber navraag. Beiden ontkennen.

So the Amber Davies crack basically what happened is, an article came out about Sam and I got told it was about her. I rang the papers and asked about who it was. I asked Sam and he said it wasn’t true, I asked her and she said ‘no I don’t have time for that’.

‘I believed her for so long but I had my doubts. I looked on the laptop and it’s true. So basically Sam and Amber have lied because I found messages on the laptop. I also found out the day after we finished, he [Sam] had sex with Amber Davies.’

En dus laat ook Amber van zich horen op social media

Als reactie op de story van Chloe, laat Amber van zich hore op Twitter. Nee, er is nooit iets gebeurd tussen haar en Sam. Ze zijn gewoon vrienden.

Maar daar blijft het niet bij, want Amber doet een onthulling

Amber is boos. En als je een realitypersoon bent én boos bent, dan weet je dat het niet bij één tweet blijft. Daarom volgt Amber haar tweet op met een onthulling: het zou iemand uit kamp-Chloe zijn geweest die het verhaal over Amber en Sam heeft verkocht aan The Sun. ‘“It was someone from a Chloe’s side that approached the papers initially about the allegations. I’m saying no more I’m tired of it all!”

Oh my god, things just got very nasty. Laten we snel doorlezen!

Bij haar tweet voegt Amber twee notities toe met nadere toelichting. Ze verklaart dat enkele maanden geleden het management van zowel haarzelf als Sam zijn benaderd door The Sun vanwege het gerucht dat Amber en Sam met elkaar naar bed zijn geweest. Beide partijen ontkennen. Een paar weken later reageert Sam op een van Amber’s stories. Amber negeert Sam, want: geen zin in drama. Maar dan slide Sam in Amber’s DM. Amber legt uit: ‘he hoped the whole situation hadn’t ruined our friendship because it was quite frankly RIDICULOUS.’

‘It was several months ago when the papers contacted us. It was in fact someone from Chloe’s side TRYING TO SELL THIS STORY in the first place. The last story of mine is FACTS. For Chloe to take to her 3m+ followers…assume, manipulate and take something out of context, EVEN AFTER her and I exchanging messages and me reassuring her that NOTHING HAD HAPPENED. Is shocking,’ aldus Amber. In haar notities. Via Twitter. U volgt nog?

Als reactie op Amber’s uitgebreide verklaring vol feitelijke juistheden, kan Sam het niet laten om ook iets te posten:

Dat laat Chloe niet zomaar aan zich voorbij gaan en dus plaatst ze de screenshots met ‘het bewijs’

Dit zijn de screenshots van de gesprekken tussen Sam en Amber:

Zoals je ziet, bewijzen deze screenshots niet bijster veel. Het enige dat er gebeurt is dat Sam aan Amber vraagt om hem niet langer te negeren op Instagram en dat ‘he don’t want what happened before to change out, daft arse I’m good mates with ya.’ Wat dat ook mag betekenen. (disclaimer: onze Geordiaanse tolk is met vakantie).

Maar dan komt er een nieuwe speler op het toneel: Megan Barton-Hanson noemt Amber een ‘rat’!

Want weet je, het gaat hier niet om A, B of C-sterren. Maar om D-sterren. En als D-sterren ruzie hebben, dan bemoeien heel veel andere D-sterren zich daar heul graag mee. Dus vandaar: Megan Barton-Hanson dus (je weet wel, de ex van Wes). Ter info: Megan vindt Amber stom, want Amber zou pikante smsjes met Wes hebben verstuurd. Djeezus, kan Amber gewoon een keertje normaal doen?

Nou goed, Megan laat geen kans onbenut om haar mening over Amber te laten horen. Zodoende dat ze de moeite neemt om op stories te laten weten dat ze het heerlijk vindt om Amber onderuit te zien gaan:

Die post werd kort daarna verwijderd.

Pfoe hey, wat was dat spannend. Wordt vervolgd. Of niet. Ligt aan het zomerreces.