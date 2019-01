Heftig: Chris Brown opgepakt voor verkrachting

De Amerikaanse zanger Chris Brown is opgepakt in Parijs. Hij wordt verdacht van verkrachting, zegt een bron binnen de politie tegen persbureau Reuters. De politie arresteerde ook twee andere verdachten.

Het tijdschrift Closer berichtte eerder al dat de Franse autoriteiten een onderzoek waren begonnen naar de zanger. Een 24-jarige vrouw zou hem hebben beschuldigd van verkrachting.

Volgens de vrouw zou Brown haar in zijn hotelkamer seksueel misbruikt hebben in de nacht van 15 op 16 januari, nadat de twee elkaar daarvoor ontmoet hadden in de club Le Crystal, nabij de Champs-Elysées in Parijs. In het politierapport staat dat de vrouw met Chris meeging naar zijn hotel, het Mandarin Oriental. Daar zou de verkrachting hebben plaatsgevonden.

Geen reactie

Zowel Chris als zijn management heeft niet gereageerd op zijn arrestatie. De zanger zou in ieder geval dinsdag in hechtenis blijven. Op verkrachting staat in Frankrijk een maximale straf van 15 jaar.

Geen onbekende van justitie

De 29-jarige zanger kwam in het verleden vaker met justitie in aanraking. Zo kreeg hij een taakstraf omdat hij in 2009 Rihanna – met wie hij toen een relatie had – mishandelde. In 2016 werd Chris in Los Angeles gearresteerd omdat hij een vrouw met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Pas na een omsingeling van 14 uur gaf hij zich over. Beide arrestaties kregen volop media-aandacht.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images