Zo ging het verhoor van Chris Watts in ‘American Murder’ er echt aan toe

Wie ‘American Murder: The Family Next Door’ op Netflix kijkt, valt van de ene verbazing in de andere. Niet alleen is het plot vrij schokkend (gelieve vanaf dit punt niet verder te lezen als je deze true crime nog niet hebt gekeken), ook gaat het verhoor van Chris Watts met de politie er erg ‘apart’ aan toe.

Het vormt een van de belangrijkste momenten in American Murder: The Family Next Door. Het moment dat Chris Watts, wiens vrouw en kinderen worden vermist, een polygraaftest moet ondergaan van de politie. Voor de leek: een polygraaftest is een leugendetectortest. Een test waar ze in de U S of A nogal erg happig op zijn.

In een notendop

Om die reden gaat Chris’ test er nogal apart aan toe. Chris ondergaat de test op 15 augustus 2018 en het is agente Tammy Lee die hem een aantal pittige vragen stelt. Suggestieve vragen vooral, waardoor je bijna gaat twijfelen aan de echtheid van het verhoor en dus ook aan de echtheid van de documentaire. En dat is precies waar het wringt: de kijker ziet maar enkele minuten van het verhoor tussen Chris en Tammy.

Desastreuze score

In werkelijkheid duurde dit verhoor maar liefst zeven uur. Tijdens dit verhoor werd duidelijk, pas op spoiler, dat Chris – zoals vermoedt – verantwoordelijk is voor de vermissing van zijn vrouw en kinderen. Hij zakte niet alleen voor de test, hij behaalde een schokkend lage score. Een normale score wanneer iemand liegt is -4, Chris scoort een -18. Wanneer iemand 2 of hoger scoort, vertelt hij over het algemeen de waarheid. En opmerkelijk detail: de testresultaten worden in de rechtspraak niet meegenomen als bewijs, maar worden vooral gebruikt om iemand te laten breken – zodat de waarheid wordt verteld.

En yes, in het geval van Chris Watts is dat het geval. Eerst ontkent hij alles, waardoor de leugendetector al grote uitschieters registreert. Vervolgens praat hij in de verleden tijd over zijn vrouw en kinderen. Uiteindelijk breekt hij, na alle uiterst suggestieve vragen van Tammy Lee, en vraagt hij of hij mag spreken met zijn vader. Wanneer zijn vader de verhoorkamer binnenkomt, biecht hij op wat er echt is gebeurd: hij heeft zijn zwangere vrouw Shannan vermoord.

Nog schokkender is dat de volledige zeven uur aan verhoor op YouTube staan.