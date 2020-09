Chrissy en John danken zwangerschap naar eigen zeggen aan lockdown

Chrissy Teigen en John Legend maakten er nooit een geheim van dat een kindje krijgen bij hen nooit vanzelf ging. Dochter Luna (4) en zoon Miles (2) kwamen beide dankzij IVF ter wereld. Des te groter was de verrassing toen Chrissy middenin de lockdown haar derde zwangerschap ontdekte.

John Legend vermoedt dat alle tijd die ze tijdens de lockdown thuis samen doorbrachten, wonderen verrichte. “Het was echt een verrassing. We hadden moeite met natuurlijk zwanger worden en dachten dat dat nooit zou gebeuren. We dachten dat het ons op die manier niet ging lukken en we waren best bang dat iets mis zou gaan, maar tot zover zien alle onderzoeksresultaten er heel goed uit”, vertelt hij in de Britse Cosmopolitan.

Af en toe in therapie

Op Instagram ogen Chrissy en John als het ultieme droomkoppel. De zanger geeft toe dat niet altijd alles is wat het lijkt. “We gaan af en toe in therapie. Ik denk dat ieder stel dat al geruime tijd samen is er goed aan doet af en toe te praten met een derde partij om bepaalde zorgen te bespreken.” Gelukkig hebben de twee een ijzersterke basis. “Het klinkt voor de hand liggend, maar samen zijn met iemand om wie je geeft, respect voor hebt en graag in je buurt hebt, is cruciaal.”

Relatietips

Tot slot nog een paar relatietips van John: “Communiceer, wees bedachtzaam, luister naar je partner en zorg ervoor dat je de behoeftes van de ander tegemoet komt.” Tja… Niemand zei dat een langdurige relatie onderhouden makkelijk is.

Opmerkelijke zwangerschapskwaal

Chrissy deelde deze week op Twitter nog een opmerkelijk zwangerschapskwaaltje. Veel zwangere vrouwen dijen (logischerwijs) uit op allerhande plekken, maar de presentatrice vond een wel heel originele plek. Ze merkte op dat haar neus sinds de zwangerschap een stuk breder is. “De brug van mijn neus doet enorm pijn. Onwijs gevoelig. Ik weet dat tijdens een zwangerschap je neus uit kan zetten en ik geloof dat omdat ik het ook bij mezelf zie. Maar heeft iemand daar ooit ook pijn van gehad?”

I’m having a lot of pain on the bridge of my nose. Super tender. I know when you’re preg, they say your nose “spreads” and I believe it because I’ve seen it on myself! But has it ever caused pain for anyone? — chrissy teigen (@chrissyteigen) September 22, 2020

Bron: Cosmopolitan UK. Beeld: Instagram, Brunopress