Chrissy Teigen biedt haar excuses aan voor AirPods-grapje

Chrissy Teigen droeg weer eens haar funny bra en maakte een grapje op Twitter. Alleen vond Twitter dat grapje niet zo leuk. En dus biedt Chrissy haar excuses aan.

Dat de draadloze AirPods een wereldwijde rage zijn, is ook Chrissy niet ontgaan. Sterker nog: haar moeder loopt er continu mee rond. Daarom twitterde Chrissy: ‘Mijn moeder doet alsof haar AirPods voor eenmalig gebruik zijn. Iedere maand koopt ze een paar nieuwe AirPods en ze zegt dat het makkelijker zou zijn om ze niet kwijt te raken als ze… een koord hadden.’

Dat is op zich best grappig. Ware het niet dat Chrissy direct door haar volgers op de vingers werd getikt. Want, zo oordeelt de twitterende community, als je iedere maand nieuwe AirPods koopt… Dan ben je echt te rijk. (In Nederland zijn de draadloze oordopjes vanaf € 150,00 te koop.) En dus werd Chrissy overspoeld met kritiek.

when we eat the rich I’ll use your cookbook for the recipe — damon (@damonsmells) November 6, 2019

that has horrifying implications for the environment if this is how rich people treat electronics — Riley McCaffrey (@rilesmccaff) November 6, 2019

me reading this when i can’t even afford one pair lmaoooo pic.twitter.com/cK8lIJ8C0I — cady (@cadysays) November 6, 2019

Must be nice to be able to just throw away hundreds of dollars like that — bone daddy 🦇 (@brattyghouul) November 7, 2019

Maar Chrissy zou natuurlijk Chrissy niet zijn als ze niet met een oprecht excuses zou reageren. Ze schrijft: ‘Ik beloof dat ik niet altijd het juiste op het juiste moment zal zeggen maar ik beloof ook dat ik het echt erg vind als ik je boos maak of teleurstel. Het spijt me en ik zal mijn best doen om niet zo’n assh•le te zijn.’

Tja, hoe lang kun je boos blijven op iemand die ook de moedermaffia afstraft (‘John never breastfed Miles’), die graag grapjes uithaalt met haar man (‘I like to send john nudes and say “sorry wrong person’) en die de hashtag #PresidentPussyAssBitch in het leven riep?

Niet lang hè.

