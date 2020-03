Chrissy Teigen is bang voor verwijderen van haar borstimplantaten vanwege risico’s

Chrissy Teigen (34) zou haar borstimplantaten het liefst laten verwijderen, maar het model is bang voor de risico’s die een operatie met zich meebrengen. Juist omdat ze nu kinderen heeft durft ze de operatie niet aan. Dat vertelt ze in een interview met de Amerikaanse editie van het tijdschrift Glamour.

Teigen onderging een ‘boob job’ op haar twintigste. ‘Toen ik nog badkledingmodel was wilde ik mijn borsten wat pronter maken, omdat je vaak liggend op de foto moet en ze dan zo opzij zakken. Ik heb ze niet laten vergroten maar wel wat steviger en ronder laten maken’, aldus Chrissy.

Kinderen

Ze vervolgt: ‘En toen kreeg ik kinderen, waardoor mijn borsten melk gingen produceren en na een poosje ook weer inzakten. In principe moet je je implantaten elke tien jaar vervangen, maar eigenlijk wil ik er vanaf. Het enige dat ik nog wel zou willen doen is een borstlift om de boel weer recht te zetten. Maar juist doordat ik nu kinderen heb neem ik dat risico niet. Het zal je maar gebeuren, overlijden aan de gevolgen van een borstoperatie. Mij niet gezien.’

Risico’s verwijderen borstimplantaten

Chirurgische ingrepen , zoals het verwijderen van borstimplantaten, brengen altijd risico’s met zich mee. Er kan altijd een complicatie ontstaan, zoals nabloedingen, duidelijk zichtbare littekens of gevoelsverandering in de huid. Ook is er kans op een infectie of ontstaat er een groot volumeverschil tussen de borsten. Toch kunnen de meeste complicaties voorkomen worden door de operatie uit te laten voeren door een ervaren en gespecialiseerde plastisch chirurg en natuurlijk goede voor- en nazorg.

