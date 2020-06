Bye boobies: Chrissy Teigen laat borstimplantaten definitief verwijderen

Ze wilde het al een tijd geleden doen, maar vanwege het coronavirus was een operatie nog niet mogelijk. Maar nu heeft Chrissy Teigen dan eindelijk haar borstimplantaten verwijderd en gaat ze weer met natuurlijke borsten door het leven.

Via sociale media liet Chrissy weten dat het goed met haar gaat.

Chrissy Teigen over borstimplantaten

Tien jaar geleden liet Chrissy haar borsten vergroten. Dat deed ze destijds om haar carrière als badpakkenmodel te stimuleren. Maar ze gaf toe dat ze haar implantaten al een tijdje beu is. Ze wilden niets liever dat ze laten verwijderen, maar ze maakte zich veel zorgen over de operatie. ‘Je gaat toch nadenken over de risico’s die een dergelijke ingreep met zich meebrengt. En dat is het me niet waard. Het laatste wat ik wil is overlijden tijdens een borstoperatie, terwijl ik twee prachtige kinderen heb,’ zei ze destijds.

De operatie

Nu zijn de implantaten er dan eindelijk uitgehaald. ‘De operatie is perfect verlopen! Ik heb wel ontzettend veel pijn overal, maar deze boodschap van mijn dochter Luna doet die helse pijn in elk geval voor een minuutje zakken’, aldus Chrissy, die een handgeschreven briefje van Luna op Instagram plaatste. ‘Doei boobies! Sterkte!’, schreef Luna aan haar moeder.

Bron: ANP | Beeld: Getty