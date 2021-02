Weer tegenslag voor Chrissy Teigen: ‘De schopjes in mijn buik zijn endometriose’

Chrissy Teigen zou deze week uitgerekend zijn van haar derde kindje. Ze verloor het jongetje na een zwangerschap van twintig weken. Een heftige tijd, die nu een nare nasleep krijgt. Op Twitter deelt het voormalig model dat ze geopereerd moet worden voor endometriose als gevolg van de stilgeboorte.

Endometriose is weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt maar op plekken buiten de baarmoeder zit, zoals op eierstokken, eileiders, buikvlies, blaas of darmen. De ‘verdwaalde’ stukjes op baarmoederslijmvlies lijkend weefsel doen mee met de menstruatie, wat erg veel pijn kan doen.

De 35-jarige Chrissy maakte geen geheim van haar miskraam, en deelde in september openhartig haar verdriet met de wereld. Zij en haar man John Legend hadden zelfs al een naam voor het jongetje: Jack. Sinds de stilgeboorte voelde Chrissy Teigen zich naar eigen zeggen ‘een beetje gek’. Niet alleen mentaal was het een heftige rouwperiode, maar ook fysiek schrijft ze nog altijd niet de oude te zijn.

Ondanks dat haar stories weer een lachende Chrissy laten zien, deelt ze nog altijd ‘schopjes’ in haar inmiddels weer platte buik te voelen. Ze schrijft: ‘Mijn kleine Jack zou deze week geboren zou zijn. Ik voel hem echt in mijn buik, maar dit zit niet tussen mijn oren. Ik heb morgen een operatie voor endometriose … maar het menstruatiegevoel deze maand is precies zoals schopjes van een baby. Zucht.’

De tekst gaat verder onder de tweet.

my little jack would have been born this week so I’m a bit off. I truly feel kicks in my belly, but it’s not phantom. I have surgery for endometriosis tomorrow…but the period feeling this month is exactly like baby kicks. sigh.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) February 3, 2021