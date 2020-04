‘Happy anniversary to these titties!’ Chrissy Teigen heeft precies tien jaar borstimplantaten en dat moet gevierd worden.

Chrissy Teigen borstimplantaten

Maar niet heus. De presentatrice zou niets liever willen dan haar implantaten laten verwijderen. Dat maakte ze onlangs bekend, toen ze ook onthulde dat ze tien jaar geleden haar borsten had laten vergroten. Dat deed ze destijds om haar carrière als badpakkenmodel te stimuleren. Maar ze gaf toen ook meteen toe dat ze haar implantaten al een tijdje beu is.

De reden dat ze haar implantaten nog niet heeft laten verwijderen is omdat ze zich zorgen maakt over de operatie. ‘Je gaat toch nadenken over de risico’s die een dergelijke ingreep met zich meebrengt. En dat is het me niet waard. Het laatste wat ik wil is overlijden tijdens een borstoperatie, terwijl ik twee prachtige kinderen heb,’ zei ze toen.

Happy anniversary to these titties

Met dank aan haar zelfspot grijpt Chrissy haar tienjarig jubileum even goed aan voor wat felicitaties. Ook haar volgers zijn blij met de anniversary. Comédienne Whitney Cummings vraagt zich openlijk af of Chrissy’s implantaten niet vernieuwd moeten worden na 10 jaar, waarop Chrissy antwoordt: ‘Ik zou ze er juist dolgraag uit willen laten halen, maar dat kan nu niet vanwege het coronavirus. Dit zou de perfecte tijd geweest zijn voor zo’n ingreep, om daarna rustig thuis te herstellen, haha!’

